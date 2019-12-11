Diş Hekimliği öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Haber: N. Halid Altundal

İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen törene; Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Him ve Prof. Dr. Mustafa Yaman, Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz, başhekimler, il müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz yaptı. Tüm medeniyetlerde kutsal sayılan vazifelerde, yaptıkları işe duyulan saygı gereği ve yaptıkları işi belirlemek üzere biniş veya cüppe giyildiğini belirten Prof. Dr. Yılmaz, bunun İngiliz geleneği olarak bilindiğini oysa Selçuklu Nizamiye Medreselerinde ve Osmanlı bilginleri ile yeniçeri subaylarında da bu geleneğin olduğunu vurguladı.

“Değerli meslektaşlarım” diye hitap ettiği öğrencileri, bugün giyecekleri beyaz önlüklerinden dolayı kutlayan Prof. Dr. Yılmaz, “Sizlerin akademik hayatlarınızda yükselerek ülkemize, Bolu’ya ve üniversitemize katkılarınızın daim olmasını niyaz ediyorum. 2024 yılında hepinizi birer Diş Hekimi olarak uğurlayacağız inşallah. BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin çağdaş eğitim araçlarıyla donatmış olduğu eğitim ordusuyla, laboratuvar ve klinik hizmetleriyle, diş hekimleri yetiştirmek, evlatlarımızı yetiştirmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin bütün Diş Hekimliği Fakültelerini görmüş biri olarak samimiyetle söylüyorum ki, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ilk 5 içerisinde yer alıyor. Yalnız akademik kadrosu ile değil fiziki şartları olarak da bu böyle” dedi.

“Diş Hekimliği Fakültemiz, Ülkemizdeki En İyi Fakültelerden Biridir.”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him ise konuşmasında öğrencilere Türkiye’nin sayılı Diş Hekimliği Fakültelerinden birinde eğitim gördüklerini söyleyerek, “Çok zorlu bir üniversite hazırlık sürecinden sonra üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanarak Bolu’ya geldiniz. Ben de bir öğretim üyesi olarak Türkiye’deki pek çok üniversiteyi gezmiş biri olarak söyleyebilirim ki, BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi ülkemizdeki en iyi fakültelerden biridir. Çok iyi bir üniversite ve fakültede eğitim alıyorsunuz. Sizlerden bu eğitim sürecinde, üniversite hazırlığında gösterdiğiniz disiplinli çalışmayı ve azmi burada da göstermenizi bekliyoruz. Sevgili öğrenciler, birazdan burada öğretim üyeleri tarafından sizlere beyaz önlük giydirilecek. Dekan hocamız beyaz önlüğün anlamını çok güzel ifade ettiler. Beyaz önlüğün sembolik bir önemi de var. Saflığın ve temizliğin yanı sıra aynı zamanda, Diş Hekimliği öğrencilerinin hekimlik onurunun da bir sembolü. Böyle bir sembolü omuzlarında taşımak Diş Hekimlerine bazı sorumluluklar da getiriyor. Bir Diş Hekimi; iyi bir insan, dürüst, çalışkan, saygılı, ahlaklı olmalı. Diş Hekimleri, içinde bulunduğu topluma örnek olan bireylerdir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Temmuz 2018 sonrasında kadroya geçen veya unvan alan öğretim üyelerine, protokol üyeleri tarafından akademik binişleri giydirildi. 1’inci sınıf öğrencilere ise, protokol üyeleri ve öğretim elemanları tarafından beyaz önlükleri giydirildi.