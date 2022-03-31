Diş sarf malzemesi alınacak

İMPLANT, MEMBRAN VE ALLOGREFT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Diş sarf malzemesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İmplant, Membran ve Allogreft Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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