Dış ticaret istatistikleri yüz güldürmedi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Yurt genelinde ihracat 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 artarak 21 milyar 337 milyon dolar, ithalat % 40,4 artarak 32 milyar 531 milyon dolar olarak gerçekleşti. TÜİK’in verilerine göre ilimizde ise aynı dönemde hem ihracat hem de ithalat rakamlarında azalış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Bolu ilinde ihracat 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 13,3 azalarak 11 milyon 916 bin dolar, ithalat % 50,1 azalarak 11 milyon 684 bin dolar olarak gerçekleşti.

Komşu ilimiz Düzce’de ise durum şöyle;

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 29,7 artarak 32 milyon 56 bin dolar, ithalat % 23,7 artarak 19 milyon 408 bin dolar olarak gerçekleşti.