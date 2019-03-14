Dışarıda Bir Bolu daha var

Bolu’da ikamet eden 303 bin kişinin yüzde 88,1’i ilimiz nüfusuna, yüzde 11,9’u diğer illerin nüfuslarına kayıtlı. Diğer illere kayıtlı olup Trabzon ilinde ikamet edenler kayıtlı oldukları illere göre sıralandığında ise ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor. 2018 yılında Türkiye’de Bolu nüfusuna kayıtlı kişi sayısı 2017 yılına göre % 6 oranında artış gösterdi. Bolu il nüfusuna kayıtlı kişilerin yüzde 45,7’si Bolu’da, yüzde 26,3’ü İstanbul’da, yüzde 4,0’ü Kocaeli’nde ve yüzde 3,5’i Ankara’da ikamet ediyor. Bolu’da yaşayan Bolulu sayısı kadar hemşerimiz ise yurdun çeşitli illerinde ikamet ediyor.

Son verilere göre 311 bin 810 olan ilimiz nüfusu geçen yıla göre ise 8 bin 626 kişi artmış oldu. En çok Bolulu, İstanbul’da yaşarken, en az Bolulu ise Mardin ilimizde yaşıyıyor.

