Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından hazırlanan 68 sayfalık iddianamenin çarpıcı ve kan donduran detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak ve darbe girişiminde bulunmak suçundan tutuklanan Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında Topçu Taburu Komutan vekili ve Tugay Nöbetçi Amiri olarak Yüzbaşı rütbesi ile görev yapan Nuri Kıyak’ın, 15 Temmuz gecesi askerleri KOKTOD düzenine alarak derhal silahlanma emri verdiği ve dışarıya çıkıldığında başta Bolulu vatandaşlar olmak üzere “kimseye acımayın” emri verdiği gerçeği tanıklar sayesinde kanıtlandı. O gece tugayda bulunan tutuklu sanık Nuri Kıyak, tutuklu sanık Üstteğmen Mustafa Gürlü ve tutuksuz yargılanacak olan Teğmen Ümit Birinci hakkındaki tüm detayları yayınlıyoruz.

ŞÜPHELİ NURİ KIYAK

Şüpheli Nuri Kıyak'ın 15.07.2016 gecesi Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında topçu taburu komutan vekili ve tugay nöbetçi amiri olarak yüzbaşı rütbesi ile görev yaptığının anlaşıldığı,

Olay gecesi saat:22.45 sularında haber merkezinde görevli uzman çavuşun MEDAS isimli sistem aracılığıyla tugaya gelen sıkıyönetim direktifi konulu yazıyı, şüpheliye getirdiği, şüphelinin konuyu Tugayın Kurmay Başkanı Veli Ceylan ile görüştüğü ve ilettiği, bilahare tüm personelin göreve çağrıldığı, içtima alanında toplanıldığı ve koktod düzenine geçildiği, Dinlenen bilgi sahibi ve tanık anlatımlarına göre şüphelinin; - Tüm izinli ve istirahatlı personel de dahil olmak üzere hepsinin içtima alanına toplanması için Whatsapp grubundan çağırdığı, ulaşılamayanlar içinde personelden yardım aldığı, - Koktod düzenine geçilmesini emrettiği ve bunun için uğraş verdiği, Rütbeli personeli toplayarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğunu ve gelen emirler doğrultusunda hareket edileceğini" emrettiği, Şüpheli Ümit Birinci'ye kurmay başkanının emri ile manga komutanı olarak manga oluşturması için emir verdiği, mangaya emir verilirse tutuklama yetkileri olduğunu ve hazırlıklarını yapma emri verdiği, - İçtima alanında askerlerini silahsız görünce "silahlanın" dediği, "gerekirse de deponun kilidini patlatın" diye emrettiği, İçtima alanında "mühimmatları(mermi) getirin ve askere dağıtın" diye emir verdiği, Cephanelik görevlilerini yanına çağırttığı, Araçların garajdan içtima alanına çıkarılması için emir verdiği,Tugaydan çıkılırsa araçların güzergahını tespit etmeye çalıştığı,

"Emir gelip de, dışarı çıkarsak kimseye acımayın" dediği,

ATEŞ EDECEKSİNİ, GEREKİRSE SİVİLLEREDE ATEŞ EDİN

Nuri Kıyak’ın darbe girişimi akşamı askerlere hitaben "dışarı çıkacağız, Bolu ye Düzce bizim sorumluluğumuzda, yolları tutacağız" dediği,

"Dışarı çıktığımızda emir verilirse ateş edeceksiniz, emirlere itaat edeceksiniz, Ankara'ya gidebiliriz, gerekirse sivillere de ateş edebilirsiniz" diye askerlerine emir verdiği,

Olay gecesi gelişmeler sonrası darbenin gerçekleşmemesi üzerine "Bu kadar adamla bir darbe bile yapamadılar" dediğinin ve yaptığının,

Şüpheli Nuri Kıyak hakkında;

Kayseri Emniyeti 155 ihbar hattına Bolu 2. Komando Tugayında görevli yüzbaşı Nuri Kıyak'ın ve şüpheli Armağan Babayiğit'in FETÖ üyesi olduğuna dair ihbarının bulunulduğu ve bu konuda tutanak tutulduğu,

Bolu TEM Şube Müdürlüğünce şüpheli hakkında yapılan araştırmada şahsın sosyal medya hesabında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, bylock kaydının bulunmadığı, çocuklarının ve eşinin eğitim, dershane, okul vs. durumları ve FETÖ ile iltisakı olduğu düşünülen kişilerle bağlantılarını gösterir herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığının belirlendiği, ayrıca Bank Asya hesabının bulunmadığı ve MASAK raporuna göre de "kuşkulu bir duruma rastlanmadığı, İlgilinin doğum ve sabıkasının dosyamıza eklendiği, şahsın görevden ihraç edilmiş olduğu, arama el koyma ve gözaltı sonrası dijital materyallere el konularak, 08.08.2016 tarihinde tutuklandığı, savunmasının alındığı ve savunmasında suçsuz olduğunu beyan ettiği görülmüştür.

Şüpheli Mustafa GÜRLÜ için;

Şüpheli Üstteğmen Mustafa Gürlü'nün Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında Topçu Taburunda Bölük Komutanı olduğu ve 2015 yılından beri görev yaptığı,15 Temmuz gecesi evinde iken şüpheli Yüzbaşı Nuri Kıyak'ın whatsapp grubu yazışması ile çağrılması üzerine tugaya geldiği,

Tugaya gelince bölüğünün başına geçtiği, gelmeyen rütbelileri çağırdığı, Nuri Yüzbaşının talimatları doğrultusunda personeli ile birlikte koktod düzenine geçtiği, araçların içtima alanına getirildiği, askerlere hücum yeleği, kompozit başlık ve şarjör dağıtıldığı, Valiyi almakla görevlendirilen 9 kişilik oluşturulan mangaya 2 asker görevlendirdiği, darbe olayını öğrendiği halde ve içtima alanında şüpheli Nuri Kıyak'ın "Silahlı Kuvvetler yönetime el koydu. İsmail Paşa Hakkari'den yola çıktı. Bize görev verilirse uygulayacağız, darbe var. Emre göre hakaret edeceksiniz. Askerlerin yarısı Bolu'ya yarısı Düzce'ye gidecek" demesi ve duymasına rağmen, darbe hazırlıklarına devam ettiği, darbe amaçlı koktod düzenine geçilmesi için şüpheli Armağan Başçavuş'a emir verip, gelişmeleri kontrol ve takip ettiği, ayrıca olay gecesi Bolu Merkez 'de camilerde ezan ve sela okunması üzerine, askerlere hitaben tepki amaçlı "Biz müslüman değil miyiz?" diyerek darbeye ve yapılanlara arka çıktığı.

Yapılan araştırmada;

İlgilinin Bank Asya hesabına rastlanmadığı, getirtilen MASAK raporuna göre kuşkulu bir durum tespit edilemediği, doğum ve sabıka kaydının dosyaya eklendiği,

Bolu Tem Şube Müdürlüğünce şüpheli hakkında yapılan araştırmada şahsın sosyal medya hesabında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, bylock kaydının bulunmadığı, çocuklarının ve eşinin eğitim, dershane, okul vs. durumları ve FETÖ ile iltisakı olduğu düşünülen kişilerle bağlantılarını gösterir herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığının belirlendiği,

03.08.2016 tarihinde şüphelinin yakalandığı, evinde ve aracında arama, el koyma ve gözaltı yapıldığı, dijital materyallere el konulduğu ve incelemeye alındığı, ev aramasında yatak odasında bazanın içerisinde 1 adet yazarı Robert A. Hunt ve Yüksel A. Aslandoğan olan "Küresel Barışa Katkıları ile Gülen Hareketi" isimli kitap bulunduğu ve el koyulduğu, şüphelinin, kitabın bulunmasının nedenini de, Gülen Hareketinin neden aramıza sızdığını öğrenmek için aldığı şeklinde açıklamada bulunduğu,

Şüphelinin olay gecesi cephanelikten mermi çıkarıldığı sonradan öğrendiğini Emniyet güçlerine 09.08.2016 tarihli ifadesinde söylemesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Emniyet birimlerince tugayda askerlerle mülhakat yapıldığı ve bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurulduğu,

Şüpheli savunmasında; suçsuz olduğunu, emirleri uyguladığını ve FETÖ üyeliği ile ilgisinin olmadığını savunduğu,

Şüpheli Ümit BİRİNCİ için;

Şüpheli Ümit Birinci'nin 2014 yılında teğmen olarak Bolu 2. Komando Tugayında göreve başladığı,

Olay gecesi evinde iken tugay nöbetçi amiri yüzbaşı Nuri Kıyak'ın whatsapp grubundan çağırması üzerine, saat:23.20 sularında tugaya geldiği, İçtima alanında birliklerinin başına geçtiği, koktod düzenine geçilmesi için uğraş verdiği, darbe teşebbüsü olduğunu bile bile kurmay başkanı Veli Ceylan'ın talimatı ve Nuri Yüzbaşının emri ile Vali'yi almak üzere kurulacak mangayı seçip oluşturduğu ve manganın komutanı olduğu, kurmay başkanının tugay karargah binası önündeki konuşmasını, mangası ile birlikte dinlediği ve ses çıkarmadığı, "Valilik tarzı yerlere gidebiliriz" denmesine rağmen, hazırlıklara devam ettiği ve hatta yanına mermi aldığı, şoförlere araçların garajdan çıkarılıp, dışarı çıkılmak üzere içtima alanına getirilmesi talimatını tekrarladığı, askerlere boş şarjör ve kompozit başlık dağıttırdığı ve mangamdaki askerlere hitaben "Valilik tarzı yerlere gidebiliriz" dediği,

Şüpheli savunmasında; Komuta kademesindeki emirlere göre söylenenleri yaptığını, tugaydan dışarı çıkılsa idi söylenenleri yapmayacağını ve yaptırtmayacağımı, şüpheli Veli Ceylan'ın karargah önündeki mangasına yaptığı konuşmasından ve yanlarından ayrılmasından sonra mangasına hitaben "Kesinlikle ateş edilmeyecek, teslim olacağız" dediğini, ayrıca Tugaydan çıkmayı da düşünmediğini, dolayısıyla suçsuz olduğunu, karşı olduğu halde darbe girişiminde kullanıldığını beyan ettiği,

Yapılan araştırmada;

İlgilinin Bank- Asya'da ; hesabına rastlanmadığı, doğum ve sabıka kaydının dosyaya eklendiği,

Bolu Tem Şube Müdürlüğünce şüpheli hakkında yapılan araştırmada şahsın sosyal medya hesabında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, bylock kaydının bulunmadığı, çocuklarının ve eşinin eğitim, dershane, okul vs. durumları ve FETÖ ile iltisakı olduğu düşünülen kişilerle bağlantılarını gösterir herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığının belirlendiği,

MASAK raporuna göre Akbank'daki hesabından Furkan Çetiner adlı kişiye 15.06.2016 tarihinde 1.000 TL para gönderdiği ve Furkan Çetiner'in de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki FETÖ soruşturmasında adının geçtiği anlaşıldı.