Dişçiden korkan çocuklara BAİBÜ çözüm getirdi

Haber: Uğur Balaban

Diş Hekimliği Fakültesi’nde yeni uygulanmaya başlanan yöntem hakkında bilgi veren BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti anabilim dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serpil Sağdıç, amaçlarının çocukları diş tedavisinden korkmamalarını sağlamak ve diş tedavisine meyilli hale getirmek olduğunu dile getirdi. Gerekli olmadıkça genel anestezi uygulamadıklarını belirten Sağdıç, ilk hedeflerinin çocuk hastaları koltukta tedavi etmek olduğunu söyledi. Bazı hastaların koltukta tedavisinin mümkün olmadığı durumlarda BAİBÜ Tıp Fakültesi’nde görev alan anestezi uzmanlarından destek alarak gerekli tetkikleri yaptıktan sonra genel anestezi yöntemiyle tedavi ettiklerini ifade eden Sağdıç, genellikle 0 – 15 yaş arası çocuk hastaları tedavi ettiklerini ancak bazı özel durumlarda restoratif bölümünden destek alarak 15 yaşından büyük çocuk hastaları da tedavi edebildiklerini anlattı.

Genel Anestezi Yöntemiyle Tedavi Gayet Güvenlikli

Genel anestezi yöntemiyle tedavi süresinin hastaların durumuna göre genellikle 1 – 3 saat arası sürebildiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Serpil Sağdıç, genel anestezi yöntemiyle tedavi edilen hastaların %90’ının aynı gün taburcu edildiklerini vurguladı. Genel anestezi yönteminin kendi içinde riskleri olduğunu ancak BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültemizde bu tür operasyonların yüksek güvenlikli şartlarda yapılmasından dolayı herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarına değinen Sağdıç, bu tür operasyonların daha önce Bolu’da yapılamadığını bu yüzden çocuk hastaların başka illere giderek tedavi olduğunu söyledi. Üniversitemizde bu tür operasyonların başlamasıyla birlikte hem Bolu’da yaşayan çocuk hastaların tedavi edildiğini hem de çevre illerden gelen çocuk hastaların tedavi edildiğini açıklayan Sağdıç, bu alanda Bolu’daki önemli bir eksikliği giderdiklerini vurguladı.