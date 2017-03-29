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29 Mart 2017 Çarşamba
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    • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tren yoluyla Hazar Denizi üzeriden Türkmenistan'a geçeceğiz"

    Bolu'da engelli vatandaşlara tablet bilgisayar dağıtım törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iktidarları boyunca engelli vatandaşlara tüm destekleri sunduklarını belirtti. Tablet dağıtım töreninden sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşan Çavuşoğlu, Avrupa'ya yüklenerek, "onların hayal edemeyeceği şeyleri Türkiye yaptığı için bizden korkuyorlar" dedi.

    29 Mart 2017 Çarşamba 10:07
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu'da belediye tarafından engelli vatandaşlara tablet bilgisayar dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

    "BUGÜN AİLELER ENGELLİ ÇOCUĞUMA NE OLUR DİYE ENDİŞE ETMİYOR"

    Törende konuşma yapan Çavuşoğlu, sosyal politikalar içinde en çok beğendiği politikalarının engelli vatandaşlara yönelik AK parti iktidarlarının ve bu anlayışın bugüne kadar uyguladığı politikalar olduğunu belirterek, "Toplumun muhtaç kesimlerine uygulanan politikaları da ekleyebiliriz. Ama bir devlet kendi vatandaşını bir başka vatandaşına muhtaç edecek durumda bırakmamalı. Bizim aile bağlarımız çok güçlü, sosyal dokumuz çok güçlü. O yüzden ekonomik sıkıntılar olduğu zaman bile bu bağlardan dolayı sarsılmıyoruz. Ama neticede sosyal devlet her bir vatandaşını kendi koruma altına almalıdır. İnancını da, günlük yaşantısını da, geleceğini de. Ve özellikle engelli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz için bu çok önemli. Bugün çok şükür hiçbir aile yarın benim başıma bir şey geldiği zaman benim engelli çocuğuma ne olur diye endişe etmiyor. Biliyor ki devlet ona bakar. Bakılacak bir merkez varsa orada da bakar, evde bakılması gerekiyorsa evde de bakar. Tedavisi hastanede olacaksa orada da bakar. Tedavisi özel bir klinikte ya da merkezde olacaksa da, tedavisi evde olacaksa gelir evde de bakar. Nerede ihtiyaç duyulacaksa orada bakar. Eğitimin eğer okulda verilmesi gerekiyorsa okulda verileceğini bilir. Özel merkezde verileceğini biliyorsa orada verileceğini bilir. Evde verilecekse de evde eğitimini verir. Bu işte bizim insana verdiğimiz değerin göstergesidir" şeklinde konuştu.

    "İNSANLAR ARASINDA AYRIM YAPILMAZ"

    Fiziki engeli olan vatandaşların en azından o fiziki engelini azaltabilmek için ya da tedavisini yapabilmek için kullanmadıkları hiçbir teknoloji olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Robotik cihazlardan tutun da ne gerekiyorsa. Hangi ilaç ücretinin ne olduğu önemli değil. Yeni mi çıktı hemen getirtiyoruz. Hemen Sosyal Güvenlik Sistemi'ne sokuyoruz. Devlet karşılıyor.  5 bin dolarmış 10 bin dolarmış fark etmez. Eskiden yarısını oradan al, yarısını bul, yarısını bulma, yarısı yok, yarın gel gene yok neler çektik neler. İnsanlar arasında ayrım yapılmaz. Engelli engelsiz diye de ayrım yapılmaz. Paralı parasız diye de,  fakir veya zengin diye de ayrım yapılmaz. Devlet memuru, devlet memuru değil, çiftçi ya da esnaf diye de ayrım yapılmaz. İşte bu devlette bu politikalarla ben şahsen gurur duyuyorum" dedi.

    "BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİNE SAHİP ÇIKIYORLAR"

    Avrupa'nın PKK'lılara buyurun kampanya yapın dediğini fakat kendisinin Hamburg'da yapacağı konuşmanın engellendiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "PKK'lılara Hamburg'da da heryerde de  Frakfurtta'da da en son gördünüz hatta dağdaki teröristlerin videolarını yayınladılar. Zaten o teröristlerin hepsine sahip çıkıyorlar. FETÖ'süne de, PKK'sına da, DHKC'sine de, TİKKO'suna da hepsine sahip çıkıyorlar. Onların korkusu ne biliyor musunuz? Türkiye onların hayal edemediği projeleri gerçkleştiriyor. Merak ediyorlar, soruyorlar; "Bu 3. köprüyü nasıl yaptınız? Ortasından hızlı treni nasıl geçiriyorsunuz? Onu anladık da 3 katlı tüneli nasıl yapıyorsunuz boğazın altından? Biz de diyoruz ki, "Fatih'in, ecdadın torunlarıyız. O karadan gemiler yürüttü biz de boğazın altından tünellerle geçiriyoruz." Nasıl oluyor bu asma köprüyü yapabiliyorsunuz? Çanakkale'de su üzerindeki en büyük asma köprü. Çanakkale köprüsünün kazmasını vurduk, yapıyoruz. Oradan tüm vatandaşlarımız da geçecek, Türkiye'ye gelen dostlar da geçecek. Ama Çanakkale'den düşman hiçbir zaman geçemeyecek" dedi.

    "KARDEŞLİK LAFLA OLMAZ"

    Kardeşlerimizle bağlarımızı güçlendiriyoruz diyen Çavuşoğlu, "Şimdi Edirne Kars demiryolunu, hızlı tren yolunu başlatacağız. Herkes de ilgi gösteriyor. Tüm ülkeler biz yapalım diyor. Herkes para getirmek istiyor, Türkiye'ye güveniyor. Kars-Tiflis-Bakü demiryolunu açıyoruz. Kardeşlik lafla olmaz, kardeşlerimizle bağlarımızı güçlendireceğiz. Artık Türkiye büyüdü, Hazar Denizi üzeriden de Türkmenistan'a geçeceğiz tren yoluyla. Nasıl olacak demeyin. Gemilerin üzerine tren biniyor karşı tarafa geçiyor. Orada istasyon var. Oradan da Türkmenisan, Kırgızistan Özbekistan, Kazakistan ve Pekin'e kadar. Tarihi İpek Yolu'nu canlandırıyoruz" şeklinde konuştu.  

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Engelli, Vatandaşlara, Tablet, Bilgisayar

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