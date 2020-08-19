Ditap’a yeni özellik

Haber: Aysun Beykoz

Tarımda dijitalleşmeye yönelik önemli bir proje olan ve online platform üzerinden kullanıcıları bir araya getiren DİTAP’ta artık Doğrudan Satış Modülü ile canlı hayvan satışı da yapılabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen, İlimiz Kıbrıscık ilçesi bağlı Alan Himmetler Köyü sakinlerinden Yaşar Bayri’nin kızı, ünlü sinema sanatçısı Mehtap Bayri’nin de üye olduğu ve tanıtımını yaptığı, ilk olarak 29 Nisan 2020 tarihinde tanıtılan ve kullanıcılara yalnızca tarımsal alanda dijitalleşme imkanı sunan DİTAP artık canlı hayvan satışı imkanı da sunuyor. Çiftçilerin ve hayvan sahiplerinin bin bir emekle yetiştirdiği tarımsal ve hayvansal gıdalar değer fiyatından alıcılara ulaşacak. Kullanıcıların canlı hayvan satışı yapabilmesi için hayvanlarını öncelikle Hayvan Bilgi Sistemine kaydetmesi gerekiyor. Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklama ise şu şekilde: “DİTAP üzerinden Doğrudan Satış Modülü ile artık canlı hayvan satışı yapılabiliyor. Kullanıcılar Hayvan Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olan canlı hayvanlarının satışını gerçekleştirilebiliyor.”