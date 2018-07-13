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13 Temmuz 2018 Cuma
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    • Diyanet 2018 vekalet kurban bedellerini açıkladı!

    Ramazan Bayramı sonrasına denk gelen 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl ki vekalet kurbanlık fiyatlarını da açıkladı.

    13 Temmuz 2018 Cuma 12:55
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    Diyanet 2018 vekalet kurban bedellerini açıkladı!

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Müslümanlara vacip kılınan kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 2018 yılı kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte, Diyanet vekalet kurbanlık bedelleri...

    BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATININ 7 BİN LİRA CİVARINDA OLMASI BEKLENİYOR

    Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kurbanlık fiyatları için fiyat arayışları da başladı. Enflasyon verileri ile beraber artması beklenen kurbanlık fiyatlarının bu sene yüzde 10 civarında zamlanması bekleniyor. Kurbanlık fiyatları henüz net olarak belirlenmezken, küçükbaş hayvanın bin lira, büyükbaş hayvanın da 7 bin lira civarında olması bekleniyor. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç ise yurt genelinde yeteri kadar kurbanlık hayvanın bulunduğunu ve bunun akabinde et fiyatlarında herhangi bir fiyat artışının söz konusu olmadığını söyledi. Peki, şimdiler hipermarketlerde satışı başlanan kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2018 yılı için büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...

    DİYANET VEKALET KURBANLIK BEDELLERİNİ AÇIKLADI

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama ile 2018 kurbanlık bedelleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vekalet kurban fiyatlarını açıkladı. Açıklamaya göre, yurt içi kurban bedeli 850 TL, yurt dışı kurban bedeli ise 625 TL olacak.

    2018 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    Piyasaların durumuna göre değişiklik gösterebilecek olan kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde yem ve yakıt maliyetinin yanında döviz kurlarındaki durum da önem arz ediyor. Kurbanlık hayvan fiyatlarının enflasyonun üzerinde bir zamla piyasada olmasının muhtemel olduğunu ifade eden Tunç, "Üretici bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla ağustostaki döviz kuru fiyatlarda belirleyici olacak" dedi.

    ZİNCİR MARKETLER SATIŞA BAŞLADI

    Bu sene kurbanlık fiyatları hakkındaki öngörülerini ifade eden Tunç, büyükbaş kurbanlığın ortalama 7 bin lira, küçükbaş hayvanların ise bin lira civarında olmasını beklediklerini aktardı. Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığının altını çizdiler. Özellikle İstanbul'da Kurban Bayramı'na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

    GEÇEN SENE 10 MİLYAR LİRA GELİR ELDE EDİLDİ

    Geçen sene kurban bayramı öncesinde 10 milyar liranın üzerinde gelir elde edilirken, büyükbaş 6 bin- 22 bin lira arasında ve küçükbaş ise ortalama 600 ila 200 lira arasında satışa çıkmıştı. Pazara gelen 1 milyon 200 bin büyükbaş hayvandan 900 bine yakını satılmıştı. Toplamda 2.2 milyon ise küçükbaşın satıldığını ifade eden Tunç, canlı kilogram fiyatı için ise, “Büyükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatlarına 18-20 lira demiştik, ortalama 18 lira civarında rakamlara satış yapıldı. Bu yıl da ortalama 20 liradan başlar” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Ramazan, Bayramı, Sonrasına, Denk, Gelen

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