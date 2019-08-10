Diyanet Başkanından sürücülere uyarı

Haber: C. Kutay AYKAN

Kurban Bayramına az bir süre kala Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 81 il müftülüğüne Cuma namazında camilerimizde okunacak hutbede, bayram tatili için yola çıkacak olan sürücülere anlamlı bir uyarıda bulundu.

Camilerimizde hocalarımız tarafından okunan hutbede, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, şu görüşleri paylaşıldı;

“Kurban Bayramına yaklaşırken önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Birçoğumuz bugünden itibaren bayramı sevdiklerimizle geçirmek için yola çıkacağız. Gidiş ve dönüş yollarındaki yoğunluk her zamankinden daha fazla dikkatli olmamızı gerektirmektedir. Zira hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk gibi sebeplerle meydana gelen kazalarda nice insanımız can vermekte, nice ocaklar sönmektedir. Bu noktada bütün kardeşlerimizi trafik kurallarına uymaya, sabırlı, anlayışlı ve dikkatli davranmaya davet ediyorum”

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2019, 12:27