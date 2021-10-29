Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk’ü yine unuttu

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yıl dönümünün kutlandığı bugün, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk anılmadı. Diyanet'in bu haftaki hutbe başlığı 'Yaşlılarımıza Vefa, Rahmet ve Mağfiret Vesilemizdir' oldu. Hutbede büyüklerin, anne ve babaların yalnız bırakılmayıp ihtiyaçlarının karşılamanın önemine dikkat çekildi.

Hutbenin son bölümünde günün anlam ve önemine değinildi. Ancak orada da Atatürk'ten bahsedilmedi. O kısım şöyle:

'Bugün Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü. Bu vesileyle şanlı Kurtuluş Mücadelemizde canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları savunan ve vatanımızı bize emanet eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Yüce Rabbimiz kıyamete kadar bu mukaddes vatanda birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eylesin.' Denildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramlarında olduğu gibi bu yıl da Cuma Hutbesinde, Atatürk’ün adını bile anmadı.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021, 14:10