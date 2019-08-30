Diyanet İşleri Başkanlığından büyük ayıp

Haber: C. Kutay AYKAN

Bu gün zaferlere zafer katan savaşların en büyüğü olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. Yılı ve aynı zamanda mübarek Cuma günü. Ne var ki tüm gözler bu yıl da yine Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cuma namazında okunacak olan hutbesine çevrilmişti. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin dört bir tarafındaki camilere gönderilen ve camilerin imamları tarafından okunacak olan hutbede Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün adı bile geçmiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı konusu ise basitleştirilmiş bir şekilde açıklanıyor.

HUTBE DE OKUNAN ZAFER BAYRAMININ GEÇTİĞİ BÖLÜM İŞTE BÖYLE

“İçinde bulunduğumuz ay, ecdadımızın vatanını ve mukaddesatını koruma uğruna eşsiz kahramanlıklar gösterdiği nadide bir aydır. Şanlı ecdadımız, iman dolu göğsüyle, cesaret ve kararlılığıyla nice Ağustos ayına damga vuran eşsiz zaferler kazanmıştır. Malazgirt’ten Kosova’ya, Mohaç’tan Büyük Taarruz’a kadar kazanılan zaferler bunun en büyük şahididir”

AMAÇ NEDİR?

Yıllardır Atatürk’ün adının unutturulmasının adına birçok eylemlere başvurulurken, böylesine önemli ve anlamlı bir günde Ulu Önder Atatürk’ün böylesine bir günde, okunan hutbede adının geçmemesi çok manidar. Geçtiğimiz Cuma hutbelerin de haksız kazancın, faizciliğin ve tefeciliğin günah olmasından bahseden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını bir satır bile geçirmemesi gerçekten içler acısı.