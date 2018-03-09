Haber: Kasım ŞAHİN

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve din adamı Nurettin Yıldız’ın açıklamalarına yönelik, kadınlar ve küçük yaştaki kız çocukları için hutbede okunmak üzere bir metin hazırladı. Metinde kadınların hakları ve küçük yaştaki kız çocuklarının evlendirilmesi konusuna değinildi. Türkiye genelinde bu Cuma günü Cuma namazında okunan hutbenin tam metni şu şekilde oldu.

HANIMLARINDAN SİZİN ÜZERİNİZDE HAKLARI VARDIR

Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöylebuyuruyor: “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi birerkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizletanışmanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allahkatında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten ençok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir,hakkıyla haberdar olandır”Peygamberimiz (s.a.s) de okuduğum hadis-i şerifteşöyle buyurmaktadır: “Biliniz ki, sizin, hanımlarınızüzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizinüzerinizde hakları vardır”

ÇALIŞMAK HEM KADININ HEM ERKEĞİN VAZİFESİDİR

İnsan, akıllı, sorumluluk sahibi ve en şerefli varlıkolmakla Allah katında özel bir değere sahiptir. Elbetteinsanoğlunun erkek ve kadın olarak farklı niteliklerleyaratılmasında sayısız hikmetler vardır. Ancak şu birhakikattir ki, kadın ve erkek, insan olma itibariyle aynışerefi paylaşır; kul olma itibariyle de aynı sorumluluğuüstlenir. Allah’ın rızasına uygun bir şekilde yaşamak;dünyada iyilik, adalet ve merhametin yayılması, kötülük,zulüm ve haksızlığın önlenmesi için çalışmak hem kadınınhem de erkeğin vazifesidir. Nitekim Yüce Rabbimiz“Mümin olarak, erkek veya kadın, her kim salihameller işlerse, işte onlarcennete girerler ve zerrekadar haksızlığa uğratılmazlar” buyurmaktadır.

İLK KADIN ŞEHİT HZ. SÜMEYYE’DİR

Kur’an-ı Kerim’de kadının toplum içindekikonumundan, Allah katındaki değerinden ve haklarındanbahseden çok sayıda ayet vardır. İnsanlığın annesi Hz.Havva’dan itibaren tarihte iz bırakan nice kadın Kur’an’daanlatılır. İmanı ve cesaretiyle Hz. Asiye, iffeti ve sabrıylaHz. Meryem, sadakati ve teslimiyetiyle Hz. Hacerhepimize örnek gösterilir. Sevgili Peygamberimize ilkinanan ve onu bütün gücüyle destekleyen Hz. Hatice’dir.Yüreğindeki tevhid aşkıyla İslamyolunda ilk kadın şehitHz. Sümeyye’dir. Peygamberimizin hanesinden ilmi,sünneti ve hikmeti insanlığa taşıyan ise Hz. Aişe’dir. Bunâdîde örneklerin ışığında dinimizin, milletimizin vemedeniyetimizin kadına bakışı daima onun saygınlığını vehaklarını korumak üzerinedir. Kadına dair nerede köhne biranlayış ve zalim bir davranış varsa, o cahiliye dönemininkalıntısıdır.

KIZ ÇOCUKLARINI KÜÇÜK YAŞTA EVLENDİRMEK ZULÜMDÜR

Her insan en temel hakları ile doğar ve cinsiyetiyüzünden bu hakları bir insandan esirgemek İslam’a dainsafa da sığmaz. Sırf kız olduğu için bir çocuğundoğumuna üzülmek, onu hor görmek, eğitimden mahrumbırakmak, zorla ve küçük yaşta evlendirmek zulümdür.Hâlbuki dört kız babası olan Sevgili Peygamberimiz kızçocuklarımızın bizim için rahmet ve mağfiret vesilesiolduğunu müjdeler ve: “…Her kim şu kız çocuklarınıyetiştirirken birtakım zorluklara katlanırsa bu kızlaronun için cehennem ateşine siper olur”buyurur.Annelerimiz ise, bizim sevgi kaynağımız, duakapımızdır. Emeğinin hesabını tutmayan, karşılıkbeklemeden veren, ayaklarının altına cennet serilen heranne, iyiliği ve ihsanı hak eder.

GÜÇLÜ BİR TOPLUM KADIN VE ERKEKLE BİRLİKTE İNŞA EDİLİR

Erkek ve kadın için, aile kurmanın huzura kavuşmakanlamına geldiği hakikati bir ayette şöyle anlatılmaktadır:“İçinizden kendileri ile huzur bulacağınız eşler yaratıp,aranızda sevgi ve merhamet var etmesi, Allah’ınvarlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesizbunda, düşünen bir toplum için dersler vardır”Eşimiz, dünya hayatının yükünü birlikte taşıdığımız,üzüntü ve kedere beraberkatlandığımız dert ortağımızdır.Yuvamızı, sevincimizi ve mutluğumuzu paylaştığımızhayat arkadaşımızdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s ) kadınve erkeği “Bir bütünün birbirini tamamlayan ikiyarısı”olarak tanımlar. Birbirine sevgi ve güvenlebağlanan, birbirini koruyan ve destekleyen bir tutumubizlere öğretir. Zira sağlıklı, huzurlu ve güçlü bir toplumukadın ve erkek birlikte inşa eder.

İSTİSMAR VE KADIN CİNAYETLERİ TIRMANMAYA DEVAM EDİYOR

Bugün insanlık her konuda olduğu gibi, kadın haklarıkonusunda da çetin birimtihandan geçiyor. Dünyanınbirçok yerinde savaş, şiddet ve zorbalık herkesten çokkadınları vuruyor. Acıyla kıvranan, hapsedilen, göçezorlanan kadınlar yardım bekliyor.Diğer yandan “Kadınlar hakkında Allah'tankorkun. Çünkü siz, onları Allah'ın emaneti olarakaldınız ve Allah'ın adını anarak (nikâh kıyıp) kendinizehelâl kıldınız”buyuran bir Peygamber’in ümmeti olarakkimi zaman onun hassasiyetine sahip çıkamıyor. Hayatındatek bir defa bile kadına el kaldırmayan Resul-i Ekrem’inyolundan gitmemiz gerekirken, onlara karşı merhametlidavranmamız gerektiğini unutuyoruz. Ne acı ki, şiddet,istismar ve kadın cinayetleri tırmanmaya devam ediyor.Bu vahim tablo karşısında geliniz, kadın söz konusuolduğunda merhamet, adalet ve hakkaniyetten aslavazgeçmeyelim. “Sizin en hayırlınız hanımlarına karşıen iyi davranandır”buyuran Peygamber Efendimizindavetine icabet edelim. Emaneti gözü gibi koruyanmüminler olarak şöyle dua edelim:“Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize gözaydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlaraönder eyle”