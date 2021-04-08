Diyanet yarışmaları sonuçlandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Din Görevlilerinin mesleki ve kişisel yönden kendilerini geliştirmeleri, planlı çalışma alışkanlığı kazanmaları, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmeleri ve hizmet süresince kendilerine güven duymalarını sağlamak amacıyla 81 İlde Din Görevlileri arasında Hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmaları düzenlendi.

İL BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU

Bu kapsamda ilimiz Bolu’da da İl Müftülüğü tarafından Komisyon Başkanlığını Bolu İl Müftü Vekili Eyüp Orhan’ın yaptığı iki ayrı kategoride il birinciliği yarışmaları gerçekleştirildi. İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmalar sonucunda kadın din görevlilerinde hafızlık il birincisi Bolu Sandallar Bölge Yatılı Kuran Kursu Öğreticisi Emine Öztürk, Kuran-ı Kerimi güzel okuma il birincisi Gerede Hocazade Kemalettin Efendi Kız Kur’an Kursu Öğreticisi Emine Abacı oldu. Erkek din görevlilerinde ise hafızlık il birincisi Bolu Ulumescit Köyü Poyrazlar Mahallesi Camii İmam-Hatibi Enes Akıncı, Kuran-ı Kerimi güzel okuma il birincisi Yeniçağa Ayşe Ali Dalgıç Camii Müezzin-Kayyımı Yunus Aksu oldu.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 15:41