Diyanetten Erdoğan’a mektup

Haber: G. Deniz Bakır

Türk Diyanet Vakıf – Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, katıldığı yayında sözleşmeli personellerin durumuyla alakalı konuştu. Diyanet bünyesinde yer alan 4-b sözleşmeli personellerin kadroya geçmeleri için talepte bulunduklarını açıklayan Ünal, 2018’de meclise kanun teklifi olarak verilen kadro kararının devlet yetkilileri tarafından onaylanmasını beklediklerini söyledi. 27 bin sözleşmeli personelden 19 bininin kadro beklediğinden bahseden Ünal, tayin hakları olmayan, çakılı şekilde görev alan bu çalışanların kadroya geçmeleri için büyük uğraşlar verdiklerini söyledi.

EROĞAN’A MEKTUP YAZDIK

2021 yılı memur zamlarını yetersiz bulan Ünal, şunları ifade etti: “Ocakta %3, Temmuz’da %3 olmak üzere zam yapılmıştı. Ancak enflasyon %12’yi buldu. Bu zam – adına zam dersek – çalışanlar için oldukça yetersiz. Bizler kısa zaman önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdik. Ayrıca maaş bordrolarımızı da mektuba ekledik. Zam talebinde bulundu. Bu zam yalnızca memurun cebine değil ekonomik akışa da katkı sağlayacaktır. Piyasa hareketlenecektir. Biz zengin bir devlet olduğumuza inanıyoruz. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz doğru kullanılırsa, vatandaşımız da israftan kaçınırsa üretime kaynak sağlanacaktır. Bizler bilinçli olursak ekonomik dertler de minimuma inecektir.”

DİN GÖREVLİLERİ PANDEMİDE BOŞ DURMUYOR

Ünal ayrıca pandemide diyanet olarak yaptıkları çalışmaların basın tarafından yeterince duyurulmadığını söylerken vatandaştan kendilerine “Pandemide din görevlileri boş mu duruyor?” şeklinde yapılan eleştirilere maruz kaldıklarını söyledi. 2020’nin Mart ayından beri birçok diyanet çalışanının gönüllü şekilde vefa destek gruplarında, filyasyon ekiplerinde ve mahalle denetim ekiplerinde görev aldığını söyleyen Ünal, hem sağlık konusunda hem de dini rehberlik konusunda topluma yardımcı olan çalışanlarına teşekkür etti.

AŞILANMADA ÖNCELİK KAZANMALIYIZ

Uzun süredir camilerin açık olduğunu ve cemaatle iç içe olduklarını belirten Ünal; “Toplu namazlara sosyal mesafeye uyarak devam ediyoruz. 5 vakit namazlar kılınıyor. Cemaat çoğu zaman namazdan sonra imama sohbet ediyor. Bu yüzden bizler tıpkı sağlık çalışanları gibi aşılamada öncelikli olmak istiyoruz. Aşı henüz ülkemize gelmeden bu talebimizi iletmiştik. O dönem polis memurları, gazeteciler gibi meslek gruplarının önceliğinden bahsediliyordu. Biz de o grupta olduğumuzu söyledik. Zor bir iş yapıyoruz. Talebimizin görmezde gelinmemesini istiyoruz.

DİYANET BÜTÇESİNİN %90’I PERSONELE AYRILIYOR

2018’de mecliste Tanju Özcan’ın da gündeme getirdiği diyanet bütçesindeki artış eleştirilerine cevap veren Ünal, “Bizler diyanet olarak önemli bir misyona sahibiz. Bilindiği üzere 15 Temmuz gibi bir süreç yaşandı. Bu süreçte cemaatlerin vatandaşı nasıl dini istismara maruz bıraktığını gördük. Bu istismar geçmişte de yaşandı, gelecekte de yaşanabilir. Bizler bunu engellemek için çalışmalar yürütüyoruz. Bazı isimlerin yaptığı bütçe eleştirilerini haksız buluyoruz. Bu bütçelerin %90’ı personel maaşlarına ayrılıyor. Bünyemizde çalışan bir iki kötü istisna, insanlarda genellemeye yol açmamalı.” dedi.