Diyanetten teravih kararı

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan ayında teravih namazlarının camilerde kılınıp kılınmayacağı konusunda kamuoyunda tartışmalar sürerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuya açıklık getirdi. Erbaş katıldığı bir program tartışmalara son noktayı koydu. Erbaş konuyla ilgili açıklamasında, “Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 13:00