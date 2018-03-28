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28 Mart 2018 Çarşamba
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    • Diyet yaparken bu hataları yapmayın

    Özel Çağsu Hastanesi Diyetisyenlerinden Eda Evren bilinçsiz yapılan diyetler hakkında açıklamalarda bulundu.

    28 Mart 2018 Çarşamba 10:50
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    Diyet yaparken bu hataları yapmayın

    Haber: BMA

    Özellikle diyet yapılırken ekmek yenilmez algısının son derece yanlış olduğunu vurgulayan Evren Ekmeksiz Diyet Olmaz diyerek şunları söyledi.

    ‘’Ekmeksiz Diyet Olmaz’’

    Ben asla ekmek yemiyorum... Ekmek, kilo aldırır... Diyete başladım ekmeği kestim... Kulağa tanıdık gelen bu cümleler genel olarak diyete başlamış insanların sık sık telafi ettikleri cümlelerdir. Bu tür önyargılarımızı artık bir kenara bırakalım. Ekmek sanıldığı kadar zararlı bir besin değildir. Aksine öğünlerimizde mutlaka bulunmalıdır.

    Diyetinizden Ekmeği Eksik Etmeyin !

    Ekmek, 4 önemli besin grubunun tahıl grubunda yer alır. Diyetimizdeki karbonhidrat kaynağının çoğunluğunu oluşturur. Bu oran günlük alınması gereken enerjinin %55 – 60‘ıdır. Peki bizim için bu derece önemli olan ekmeği neden zararlı görüyoruz?

    Ekmek Çeşidine Dikkat

    Bu sorunun cevabı ekmeğimizin çeşidinde saklı. Genel olarak ülkemizde beyaz ekmek tüketilmektedir. Beyaz ekmek, daha çok işlem görmüş buğday ununda yapıldığı için kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesini sağlamaktadır. Bu noktada önerilen ise daha az işlem görmüş buğday olan tam buğday, tam tahıllı unlarda yapılan ekmeklerdir. Çünkü ekmeğin kalitesini buğday belirler.

    Buğday kabuk, embriyo ve endospermden oluşur. Bu katmanlarında Eve Batı

    B grubu vitaminler, lif, önemli antioksidonlar ve fitokimyasallar içerir. Bu içeriğinden dolayı ekmeği tam tahıl tüketmek önemlidir. Böylece kan şekerimiz daha dengeli bir şekilde yükselip, B grubu vitaminler sayesinde enerji metabolizmamız, sinir ve sindirim sistemimiz güzel çalışacaktır.

    Ekmekte kalite önemli olduğu kadar tabi ki porsiyonda önemlidir. 1 porsiyon ekmek yaklaşık olarak 25 gr ve 60 – 70 kaloridir. Günlük almamız gereken miktar ise yaşınıza, cinsiyetinize, fiziksel aktivite ve kan bulgularınıza göre değişmektedir. Bu konuda beslenme uzmanınızdan yardım alabilirsiniz.

    Tahıllı Ekmeğin Faydaları Nelerdir?

    Tam tahıllı ekmeğin diğer önemli görevleri ise;

    -Daha çok çiğnediğimiz için doyma duygusunun oluşmasını sağlar.

    -İyi bir prebiyotik olduğu için bağırsak sağlığımız açısından önemlidir.

    -İçerdiği posa sayesinde kabızlık şikayetlerini önler.

    -Kolestrol düşürücü etkisi vardır.

    -Midemizin daha yavaş boşalmasını sağladığı için tokluk hissini uzun zaman sağlar.

    -Beynimizin tek besin kaynağı olan glikozun kaliteli kaynaklardan alınmasını sağlar.

    Bizler için bu kadar önemli olan ekmeği sofralarımızdan eksik etmeyelim. Tam tahıl olmasına dikkat edelim.

    Anahtar Kelimeler: Özel, Çağsu, Hastanesi, Diyetisyenlerinden, Eda

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