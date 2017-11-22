Haber: Esra ÖZTÜRK

Sağlıklı beslenme konusunda vatandaşların imdadına yetişen Lezize Diyet, bu hafta "diyette doğru bilinen yanlışlar” hakkında bilgiler verdi. Lezize Diyet markasının genç diyetisyeni Ece Sarı, aç kalarak ve öğün atlayarak zayıflamaya çalışmanın yanlış bir yöntem olduğuna dikkat çekerek, “Açlık durumunda, öğün atlandığında vücut yetersiz beslendiği için bu durumu kıtlık olarak algılamakta ve tüketilen her besini enerji olarak kullanmak için yağ şeklinde depo etmektedir. Bu da vücuttaki yağ oranının artmasına ve kilo alımına neden olur” dedi. Light ürünlerin enerji miktarının azaltılmış olduğunun doğru fakat içinde yine de enerjilerinin bulunduğunu, bu yüzden porsiyon kontrolü yapılarak light ürünlerin tüketilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Ece Sarı ayrıca, karbonhidrat içeren besinlerin ekmek, pilav, makarna, kuru baklagiller, sebzeler, meyveler, süt ve türevleri olduğunu söyleyerek, “Karbonhidratlı besinler tüketilmediğinde kas ve beyin için enerji kaynağı alınmamış olur. Bu da dikkatsizlik, isteksizlik, halsizlik ve yorgunluğa neden olmaktadır. Ayrıca ekmek kesildiğinde diğer yemeklerin tüketimi artmakta bu da kilo alımına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Sarı, diyette doğru bilinen diğer yanlışlar ile ilgili olarak ise şu sözlere yer verdi: “Tek gıda diyeti hızlı kilo vermenize neden olur ancak besin çeşitliliği sağlanmadığından vücutta birtakım vitamin-mineral eksiklikleri meydana gelir. Akşam 18.00’den sonra bir şey yemeden zayıflamaya çalışmak da sakıncalıdır. Herkesin yaşam tarzı farklıdır. Akşam saat 21.00’de uyuyan bir birey için bu saat doğru olabilir. Ama gece 24.00 de uyuyan biri için çok erken bir saattir.”

Maydanoz suyu içmenin diyette etkili olmadığını ve elma sirkesi içerek zayıflamaya çalışmanın da sağlıklı olmadığını söyleyen Sarı son olarak, “Maydanozun idrar söktürücü etkisi vardır. İdrar kaybı nedeniyle insan kendini hafiflemiş hisseder, yoksa kilo kaybına ve yağ dokusu azalmasına hiç bir faydası yoktur. Elma sirkesi asidik özelliktedir. Asit, midenin, özefagusun tahriş ederek, aynı zamanda mide asidi miktarını artırarak açlığı uyarır ve reflü gibi ciddi bir hastalı tetikleyebilir” diye konuştu.