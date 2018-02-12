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12 Şubat 2018 Pazartesi
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    • Diyette ekmeğin önemi

    İlimizin yerel markası Lezize Diyet, bu hafta diyette ekmeğin öneminden bahsederek dikkat çekici gereken bilgiler verdi.

    12 Şubat 2018 Pazartesi 10:45
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    Diyette ekmeğin önemi

    Haber: Esra Öztürk

    Lezize Diyet’in genç diyetisyeni Ece Sarı, vatandaşlarımızın sağlıklı beslenebilmesi için bu hafta diyette ekmeğin önemini anlattı. Çoğu kişinin doğru bildiği yanlışlardan birinin diyette ekmeği keserek kilo vermeye çalışmak olduğunu belirten Diyetisyen Ece Sarı, “Bir karbonhidrat türü olan ekmek diyetimizde kesinlikle bulunmalıdır. Fakat öncelikle hangi ekmek türünü tüketmemiz gerektiğini öğrenmeliyiz” dedi. Ekmek türlerinin beyaz ekmek ve esmer ekmek olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Ece Sarı, beyaz ekmeğin buğdayın kabuk kısmı ile çekirdeği çıkartılıp endosperm kısmı toz haline getirilerek elde edildiğini belirtti. Diyetisyen Sarı ayrıca, Bu aşamalar sonucunda ekmeğin, lif, B vitaminleri, demir, minerallerden uzaklaştığını ve lif miktarının az olmasının doygunluk hissinin az olmasına neden olduğunu da sözlerine ekledi.

    Esmer ekmek çeşitlerinin ise tam buğday, çavdar, kepekli ekmekleri olduğunu ifade eden Ece Sarı bu ekmek çeşitleri ile ilgili olarak şunları söyledi: “Esmer ekmeklerin yapımında buğday tümden öğütülür. Böylece içerisinde lif, vitaminler ve mineraller kalmış olur. Bu ekmeklerde lif oranının yüksek olması, kan şekerinin daha iyi dengelenmesini böylece uzun süre tokluk yaşanmasını sağlar. Ayrıca sindirim sistemini düzenler ve diyette olmaksızın her bireyin tüketmesi gereken ekmek türüdür.”

    Son olarak ekmeğin diyetteki öneminin kahvaltıdan itibaren başladığına dikkat çeken Diyetisyen Sarı,”Sabah uyanıldığında uzun süre besin tüketimi olmadığı için glikojen depoları boşalmış durumdadır. İlk olarak boşalan depolarımızı doldurmamız gerekir. Eğer glikojen depoları yeterince doldurulmazsa gün içerisinde kan şekerimiz düşer, açlık, yorgunluk ve bitkinlik hissi oluşur. Bu da gün içerisinde diğer öğünlerde normalden daha fazla besin tüketimine neden olmaktadır. Bu yüzden gün içerisinde esmer ekmek çeşitlerinden ortalama 5-8 dilim kadar tüketmemiz hem yüksek oranda lif almamızı hem de kan şekerimizin daha düzenli olmasıyla tokluk hissinin daha uzun süre devam etmesini sağlar.  Esmer ekmekler yağ oranınızı düşürerek kilo kontrolüne yardımcı olur ve metabolizma hızınızın yavaşlamasını engeller” ifadelerini kullandı. Düzenli tam buğday, çok tahıllı, kepek ve çavdar ekmekleri tüketiminin karın çevresi yağlanmasını azalttığını da belirten Sarı, bu ekmeklerin şişmanlatmadığını aksine zayıflamaya yardımcı olduğunu; diyette esmer ekmek çeşitlerinden tüketmenin de geri dönüşümsüz kilo verilmesini sağladığını da söyledi.

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