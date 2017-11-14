Haber: Semih BAYKAL

Bolu DKMP Şubesi üyeleri ilimizde faaliyetlerine devam ediyor. Bolu’nun gözde turistik alanlarından biri olan ve yoğun ilgi gören At Yaylası’nda DKMP üyeleri fidan ekme çalışması yaptı. Yaban Hayvanlarının Doğal Ortamlarında Desteklenmesi eylemi kapsamında bir ara gelen üyeler ahlat, alı, kuşburnu, ardıç, ceviz türlerinden fidanlar etkiler. Üyeler aynı zamanda Doğa Bilimleri öğrencileri de eşlik ederken, etkinlikte beraber eğlenceli vakit geçirdiler.