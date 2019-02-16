DKMP ekipleri ile kuş yuvaları astılar

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından yürütülen Canlıları Seviyoruz(CAN-SEV) projesi kapsamında Şehit Ozan Özen Ortaokulu öğrencileri Abant Gölü Tabiat Parkı’na misafir oldu. Doğa Koruma ve Milli Parkla Müdürlüğü ekipleri ile birlikte CAN-SEV projesi etkinliğini gerçekleştiren öğrenciler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar ve ağaçlara kuş yuvaları astılar.

Öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi kazandırmak ve canlıların yaşam haklarına duyarlı bir nesil yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen proje etkinliğine katılan Şehit Ozan Özen Ortaokulu öğrencilerinin hayvanlara olan sevgileri bir kat daha arttı.