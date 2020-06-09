DKMP koruma altına aldı

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru geyiğin köpekler tarafından kovalandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yavru geyiğin annesini bulma çabalarının sonuç vermemesi üzerine yavru geyik, yırtıcı hayvan saldırılarından korunması ve bakımının yapılması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru geyik, veteriner kontrolünün ardından Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altına alındı.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 11:24