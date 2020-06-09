DKMP koruma altına aldı

Bolu'da köpekler tarafından kovalanan ve annesi bulunamayan yavru geyik, Düzce'ye getirilerek Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altına alındı.

DKMP koruma altına aldı
HABERİN GALERİSİ
DKMP koruma altına aldı

DKMP koruma altına aldı

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru geyiğin köpekler tarafından kovalandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yavru geyiğin annesini bulma çabalarının sonuç vermemesi üzerine yavru geyik, yırtıcı hayvan saldırılarından korunması ve bakımının yapılması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru geyik, veteriner kontrolünün ardından Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altına alındı.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 11:24
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ateş, “Krediler ekonomiyi canlandıracak”
Ateş, “Krediler ekonomiyi canlandıracak”
  1. Bolu