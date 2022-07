DKMP’den Abant Fayton Açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan, Cumhurbaşkanı kararı ile Tabiat Parkı statüsünden Milli Park statüsüne çevrilen Abant Milli Parkı'nda faytonlar yasaklandı. Yüzlerce vatandaşın tepki göstermesinin ardından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü zorunlu açıklama yapmak durumunda kaldı.

DKMP yazılı olarak yaptığı açıklamada getirilen yasağı, hayvan dışkılarının kötü kokuya sebep verdiği ve bu durumun ziyaretçilerin rahatsız ettiğini aynı zamanda başıboş atların çocuk ve yaşlıların can güvenliğini tehlikeye atmasına dayandırdı.

HAYVANLAR KOKUYOR, İNSANLARIN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

DKMP tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Abant Gölü Milli Parkı'nda at ve fayton çalıştırılması nedeniyle alandaki hayvan dışkılarının genel olarak çevre kirliliği oluşturmasından ve kötü kokuya sebep olmasından çok sayıda ziyaretçinin rahatsız ve şikâyetçi olması, Faytonların Milli Park içindeki araç trafiğinde aksamalara neden olması, alan içerisindeki başıboş bırakılan atların özellikle yaşlı ve küçük yaştaki ziyaretçilerin can güvenliklerini tehlikeye atması, hayvan bakımlarının ve tedavilerinin ihmal edilmiş olması nedenleriyle Abant Gölü Milli Park'ına at ve fayton girişi yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “