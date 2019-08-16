DKMP’den avlanma hatırlatması

Haber: Birol Ertunç

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürlüğü, 2019-2020 av döneminin 17 Ağustos itibariyle Türkiye genelinde açılacağını duyurdu. Açıklamada, ava çıkılabilecek günler, avlanılabilecek yaban hayvanları ve sayıları, avda kullanılabilecek silah, araç gereç ve diğer malzemeler konusunda yapılan kısıtlamalar ile avcıların uymak zorunda olduğu diğer kurallara değinildi.

Açıklamada, “2019-2020 av döneminde avlanma; Marmara bölgesinde 17 Ağustos 2019 tarihinde bıldırcın, üveyik alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca genel ve devlet avlaklarında çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dâhil), yaban domuzu avı için ise ilave olarak salı günü de av yapılabilecektir” denildi.

KOTAYA DİKKAT

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar; Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda, avlanma süreleri içinde günlük avlanma limitlerine göre MAK tarafından belirlenen avlanma günlerinde “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” alınarak avlanılabilecektir. Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Avlaklarda izin alınarak avlanılacaktır. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 2019-2020 av döneminde uygulamaya konulan 0850- 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir.”

AVBİS NEDİR?

AVBİS avcılık yapan kişileri ve dernekleri kontrol altında tutmayı amaçlıyor. Bu nedenle sistemde 'Avcı Girişi' ve 'Dernek Girişi' olmak üzere iki giriş yer alıyor. Avcılık ile meşgul olanlar bu sistemden faydalanabilecek. Sistem avlakların belirlenmesinde ve nesli tehlikede olan avlakları koruma amacı da taşıyor.

AVBİS NASIL KULLANILIR?

Avcılar AVBİS'ten MAK kararı ile avına izin verilen türler için kota başvurusunda bulunabiliyor. Kota tahsis işlemleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü giriş yapın. Ardından bu sayfada yer alan Avlak Yönetimi Bilgi Sistemi (AVBİS) tıklayın. Açılan ekranda Avcı Giriş butonuna tıklayın. Yine açılan ekranda T.C. Kimlik Numaranızı ve pulunuzun seri numarasını girin ve ardından Tamam butonuna tıklayarak sisteme giriş yapın.

Sisteme giriş yaptıktan sonra ülke genelinde avlanma izin kartı bulunanlar il ve tarih seçimini yapın. İl genelinde avlanma izin kartınız varsa sadece tarih seçin ve ardından sorgula butonuna tıklayın. Ardından avlak listeleri görünecektir. Avlakların kotalarını görmek için avlak listesinde her avlağın sağında seç butonu bulunmaktadır. Bu butona tıklayarak avlağın kotasını görebilirsiniz. Bu aşamanın ardından seçeceğiniz av hayvanının türü için yine sağında bulunan kare alanda işaretleme yapın. Seçiminizi yaptıktan sonra kaydet butonuna tıklayın. Eğer bir önceki ekrana dönmek isterseniz, geri dön butonuna tıklayın.

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra adınıza düzenlenen avlanma izin belgesini kontrol edin ve sayfayı yazdır butonuna tıklayarak belgenin çıktısını alın. Ardından bu belge ile avlanmaya gidebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2019, 10:38