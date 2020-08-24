DKMP’den yasa dışı av mesaisi

Haber: C. Kutay Aykan
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri yasa dışı avlanmaya yönelik av koruma kontrol faaliyetlerine başladı. DKMP ekipleri yasa dışı avlanmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında hafta sonunda ilk uygulamasını yaptı.
“KURALLARA UYAN BELGELİ AVCILARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
DKMP’den yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz ekiplerince av koruma kontrol çalışmaları sırasında yasadışı av yapanlar hakkında cezai işlem uygulanmıştır. Kurallara uyan belgeli avcılarımıza teşekkür ediyoruz. Koruma kontrol faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir” denildi.