DKMP’den yasa dışı av mesaisi

Haber: N. Halid Altundal
Av koruma kontrol çalışmalarını aralıksız sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri yasa dışı avlanma yapanlara ceza kesmeye devam ediyor. DKMP ekipleri yasa dışı avlanmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında hafta sonu Av Koruma Kontrol Uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde yasa dışı avlandığı tespit edilenlere cezai işlem uygulandı.
“KURALLARA UYAN BELGELİ AVCILARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
DKMP’den yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz ekiplerince av koruma kontrol çalışmaları sırasında yasadışı av yapanlar hakkında cezai işlem uygulanmıştır. Kurallara uyan belgeli avcılarımıza teşekkür ediyoruz. Koruma kontrol faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir” denildi.