Dodurga’da bin kişilik iftar

Haber: Birol Ertunç

Ramazan ayı boyunca Bolu Belediyesi ile hayırseverlerin işbirliğinde düzenlenen mahalle iftarlarına Cumartesi günü Dodurga Mahallesi’nde devam edildi. Dodurga Mahallesi muhtarlığının sponsorluğunda gerçekleşen iftar programına yaklaşık bin kişi katıldı. Belediye Başkanı Tanju Özcan’da iftara katılarak mahalle sakinleriyle birlikte iftar açtı.

Mahalle halkına teşekkür etti

Belediye Başkanı Tanju Özcan büyük ilgi gördüğü iftar sonrası bir konuşma yaparak mahalle sakinlerinin Ramazan ayını kutladı, hem de seçimlerde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Özcan konuşmasında, “Allah razı olsun bize bu Belediye Başkanlığı görevini layık gördünüz, büyük de destek verdiniz. Biz de inşallah Dodurga Mahalle’miz ve Bolu’muz için verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışacağız. Başladık da zaten, şu ileriden ilk yol çalışmamızı başlatacağız demiştik. Buraya doğru devam edecek. Çocuk parkı ihtiyacı vardı bir tek boş alan vardı orada da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama biraz önce güzel bir şey oldu, Sayın Tahsin Akduman ile konuşurken gel şuraya bir park kazandıralım, sen de yer çoktur dedim, Allah razı olsun o da olumlu yaklaştı. İnşallah park yeri konusunda bize yardımcı olurlarsa bizde mahallemize çok daha güzel bir park daha kazandırmak istiyoruz” ifadesini kullandı.