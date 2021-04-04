Doğa harikasında sessiz haftasonu

İlimiz Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı kentin "çok yüksek risk" kategorisinde yer alması sebebiyle haftasonu sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü.

Doğa harikasında sessiz haftasonu
HABERİN GALERİSİ
Gölcük

Gölcük

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizin gözde turizm merkezlerinden olan ve yılın 4 mevsiminde özellikle haftasonları tatilcilerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, kentin korona virüs haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunması sebebiyle sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü. İlimiz merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı'nda yasak nedeniyle piknik alanları ve dinlenme yerleri boş kaldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kediden kurtardı, evinde tedavi etti
Kediden kurtardı, evinde tedavi etti
  1. Bolu

banner128

banner124