Doğa harikasında sessiz haftasonu

HABERİN GALERİSİ Gölcük

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizin gözde turizm merkezlerinden olan ve yılın 4 mevsiminde özellikle haftasonları tatilcilerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, kentin korona virüs haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunması sebebiyle sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü. İlimiz merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı'nda yasak nedeniyle piknik alanları ve dinlenme yerleri boş kaldı.