Kar kalınlığının 100 santimetreye ulaştığı dağlık alanlarda yiyecek bulamayan otcul yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. İl genelinde kar yağışıyla ormanlar ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 100 santimetreyi bulduğu ormanlarda, otcul hayvanlar için saman ve yonca balyaları doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şubesi görevlileri, Kıbrıscık ilçemizin kırsal alanları çevresindeki ormanlık alanlara getirdikleri ot ve yonca balyalarını ormanın iç kısımlarına taşıdı. Belirlenen bazı alanlara 100 kilogram yem bırakıldı.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, daha önce Bolu Merkez ve Gerede ilçelerinde otcul ve etcil yaban hayvanları için ayrı ayrı yemleme çalışmaları yapıldığını ve hayvan yemleme çalışmalarının kış boyu süreceğini ifade etti.