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30 Mart 2017 Perşembe
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    • Doğa ile bütünleşme zamanı

    Her ay doğal yörelerde gerçekleşen Uluslararası Yoga Festivali’nin Nisan ayında Abant Gölü kıyılarında düzenlenecek. Yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce katılımcı, 22-23 Nisan tarihinde yoga, sağlık ve spor için Abant’ta buluşacaklar

    30 Mart 2017 Perşembe 11:18
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    Doğa ile bütünleşme zamanı

    Haber: Aysun Beykoz

    En sevilen doğa mekanlarından Abant gölünde, 23 Nisanda yine çocuklar gibi şen olmak, doğal olmak, doğayla bütünleşmek için harika bir fırsat olacak. Festivali düzenleyen Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) yetkilileri:“Yoga ile doğanıza dönebilir, sizi kısıtlayan, değiştiren bütün engellere paydos diyebilirsiniz. Daha neşeli, daha bilinçli, daha sevgi dolu olmakve hayatın sunduklarını eğlence içinde fırsata çevirmek için gelinYoga yapalım” diyerek herkesi çağırdı. 22-23 Nisan tarihinde yoga, sağlık ve spor için Abant’ta buluşacaklar.Etkinlik kapsamında göl kenarında yürüyüş, fayton, at ve bisiklet gezileri yapılacak.

    Etkinlik programında, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı (UYF) Akif Manaf ile 4 Çakra çalışması ve Yoga üzerine İnteraktif Söyleşi düzenlenecek.Meditasyon, gevşeme, nefes çalışmaları ve zayıflamak için Yogada yapılacak. Festivalde, Yoga Ateşi Dans gösterileri ile yoga ve dansın bir arada keyfine varılacak

    Yoga Festivali Programında Yer alan Çalışmalar

    Meditasyonun gerçek anlamda uygulanması ile bilinci dönüştürmek için nasıl kullanılacağını, zihnin yapısını, bilinicin doğasını, yaşamın kendisini anlamak yolunda ilerleyeceğiz. Hızla değişen dünyada zihin sabitliği, sağlık, huzur ve kendi dingin doğamıza dönük çalışmalar yapılacak. Deringevşemesanatı ilestres, gerilim, uykusuzluk, yorgunluk, huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğundan yakınanlara Yoga Nidra Derin Gevşeme Teknikleri verilecek.

    Nefes seansları ile sinir, solunum, sindirim ve dolaşım sistemlerini olumsuz etkileyen korku, endişe, kaygı ve çeşitli hastalıklardan kurtulmak için doğal yöntemler uygulayacağız.  

    Yoga Festivali Programı :

    22 Nisan Cumartesi

    11.00 Muladhara (kök) Çakra çalıştırma teknikleri - Özgüvenin geliştirilmesi

    12.30 Kahvaltı

    14.30 Meditasyon

    15.30 Nefes çalışması

    17.00 Svadhisthana (pelvis) Çakra çalıştırma teknikleri Yaratıcılığın geliştirilmesi

    18.45 Akşam Yemeği

    19:45 Yoga Ateşi Dans Gösterisi

    20.00 Tüm Sorulara Cevaplar - Büyük Üstad ile interaktif söyleşi

    23 Nisan Pazar

    08.00 Manipura (karın) Çakra çalıştırma teknikleri Kararlılığın geliştirilmesi

    09.30 Kahvaltı

    12.30Zayıflamak için Yoga çalışması

    13.30 Gevşeme çalışması

    15.00 Anahata (göğüs) Çakra çalıştırma teknikleri Sevginin geliştirilmesi

    Yoga matlarınızı ve kalın giysilerinizi getirmeyi unutmayınız. 

    Anahtar Kelimeler: Her, Ay, Doğal, Yörelerde, Gerçekleşen

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