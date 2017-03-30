Haber: Aysun Beykoz
En sevilen doğa mekanlarından Abant gölünde, 23 Nisanda yine çocuklar gibi şen olmak, doğal olmak, doğayla bütünleşmek için harika bir fırsat olacak. Festivali düzenleyen Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) yetkilileri:“Yoga ile doğanıza dönebilir, sizi kısıtlayan, değiştiren bütün engellere paydos diyebilirsiniz. Daha neşeli, daha bilinçli, daha sevgi dolu olmakve hayatın sunduklarını eğlence içinde fırsata çevirmek için gelinYoga yapalım” diyerek herkesi çağırdı. 22-23 Nisan tarihinde yoga, sağlık ve spor için Abant’ta buluşacaklar.Etkinlik kapsamında göl kenarında yürüyüş, fayton, at ve bisiklet gezileri yapılacak.
Etkinlik programında, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı (UYF) Akif Manaf ile 4 Çakra çalışması ve Yoga üzerine İnteraktif Söyleşi düzenlenecek.Meditasyon, gevşeme, nefes çalışmaları ve zayıflamak için Yogada yapılacak. Festivalde, Yoga Ateşi Dans gösterileri ile yoga ve dansın bir arada keyfine varılacak
Yoga Festivali Programında Yer alan Çalışmalar
Meditasyonun gerçek anlamda uygulanması ile bilinci dönüştürmek için nasıl kullanılacağını, zihnin yapısını, bilinicin doğasını, yaşamın kendisini anlamak yolunda ilerleyeceğiz. Hızla değişen dünyada zihin sabitliği, sağlık, huzur ve kendi dingin doğamıza dönük çalışmalar yapılacak. Deringevşemesanatı ilestres, gerilim, uykusuzluk, yorgunluk, huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğundan yakınanlara Yoga Nidra Derin Gevşeme Teknikleri verilecek.
Nefes seansları ile sinir, solunum, sindirim ve dolaşım sistemlerini olumsuz etkileyen korku, endişe, kaygı ve çeşitli hastalıklardan kurtulmak için doğal yöntemler uygulayacağız.
Yoga Festivali Programı :
22 Nisan Cumartesi
11.00 Muladhara (kök) Çakra çalıştırma teknikleri - Özgüvenin geliştirilmesi
12.30 Kahvaltı
14.30 Meditasyon
15.30 Nefes çalışması
17.00 Svadhisthana (pelvis) Çakra çalıştırma teknikleri Yaratıcılığın geliştirilmesi
18.45 Akşam Yemeği
19:45 Yoga Ateşi Dans Gösterisi
20.00 Tüm Sorulara Cevaplar - Büyük Üstad ile interaktif söyleşi
23 Nisan Pazar
08.00 Manipura (karın) Çakra çalıştırma teknikleri Kararlılığın geliştirilmesi
09.30 Kahvaltı
12.30Zayıflamak için Yoga çalışması
13.30 Gevşeme çalışması
15.00 Anahata (göğüs) Çakra çalıştırma teknikleri Sevginin geliştirilmesi
Yoga matlarınızı ve kalın giysilerinizi getirmeyi unutmayınız.
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