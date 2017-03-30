Haber: Aysun Beykoz

En sevilen doğa mekanlarından Abant gölünde, 23 Nisanda yine çocuklar gibi şen olmak, doğal olmak, doğayla bütünleşmek için harika bir fırsat olacak. Festivali düzenleyen Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) yetkilileri:“Yoga ile doğanıza dönebilir, sizi kısıtlayan, değiştiren bütün engellere paydos diyebilirsiniz. Daha neşeli, daha bilinçli, daha sevgi dolu olmakve hayatın sunduklarını eğlence içinde fırsata çevirmek için gelinYoga yapalım” diyerek herkesi çağırdı. 22-23 Nisan tarihinde yoga, sağlık ve spor için Abant’ta buluşacaklar.Etkinlik kapsamında göl kenarında yürüyüş, fayton, at ve bisiklet gezileri yapılacak.

Etkinlik programında, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı (UYF) Akif Manaf ile 4 Çakra çalışması ve Yoga üzerine İnteraktif Söyleşi düzenlenecek.Meditasyon, gevşeme, nefes çalışmaları ve zayıflamak için Yogada yapılacak. Festivalde, Yoga Ateşi Dans gösterileri ile yoga ve dansın bir arada keyfine varılacak

Yoga Festivali Programında Yer alan Çalışmalar

Meditasyonun gerçek anlamda uygulanması ile bilinci dönüştürmek için nasıl kullanılacağını, zihnin yapısını, bilinicin doğasını, yaşamın kendisini anlamak yolunda ilerleyeceğiz. Hızla değişen dünyada zihin sabitliği, sağlık, huzur ve kendi dingin doğamıza dönük çalışmalar yapılacak. Deringevşemesanatı ilestres, gerilim, uykusuzluk, yorgunluk, huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğundan yakınanlara Yoga Nidra Derin Gevşeme Teknikleri verilecek.

Nefes seansları ile sinir, solunum, sindirim ve dolaşım sistemlerini olumsuz etkileyen korku, endişe, kaygı ve çeşitli hastalıklardan kurtulmak için doğal yöntemler uygulayacağız.



Yoga Festivali Programı :

22 Nisan Cumartesi

11.00 Muladhara (kök) Çakra çalıştırma teknikleri - Özgüvenin geliştirilmesi

12.30 Kahvaltı

14.30 Meditasyon

15.30 Nefes çalışması

17.00 Svadhisthana (pelvis) Çakra çalıştırma teknikleri Yaratıcılığın geliştirilmesi

18.45 Akşam Yemeği

19:45 Yoga Ateşi Dans Gösterisi

20.00 Tüm Sorulara Cevaplar - Büyük Üstad ile interaktif söyleşi

23 Nisan Pazar

08.00 Manipura (karın) Çakra çalıştırma teknikleri Kararlılığın geliştirilmesi

09.30 Kahvaltı

12.30Zayıflamak için Yoga çalışması

13.30 Gevşeme çalışması

15.00 Anahata (göğüs) Çakra çalıştırma teknikleri Sevginin geliştirilmesi

Yoga matlarınızı ve kalın giysilerinizi getirmeyi unutmayınız.