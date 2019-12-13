Doğa Koleji, Bolu Belediyespor’u ağırladı

Haber: BMA

Kaliteli hizmeti ve güçlü eğitim kadrosu ile faaliyet gösteren Bolu Doğa Koleji, geçtiğimiz gün Bolu Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sinan Barut, Voleybol Antrenörleri Behçet Erdoğan ve Salih Yergin, Voleybol oyuncuları Danijela Dzâkovic, Selin Toy, Şiirsel Merve Altın, Miray Akpınar Akgüney’i ağırladı. Bolu Doğa Koleji Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide Bolu Belediyespor’un tarihçesine yer verildi. Farklı branşların da yer aldığı kulübün yönetimi, öğrencilere “ Sporu sevin, maçlarda yerinizi alın ve ilgi duyun” çağrısı yaptı. Sporcu olmak için akademik başarının da mutlaka hayatta yer alması gerektiğini belirten antrenörler ve oyuncular öğrencilerin “Spor ve beslenme, voleybol takımının ligteki başarısı nedir?, Sporcu olmaya nasıl karar verdiniz?, Türkiye’deki voleybol diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ne düşünüyorsunuz?” gibi Türkçe ve İngilizce soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz dönem Doğa Koleji voleybol takımı kız öğrencileriyle okul spor salonunda aynı fileyi paylaşan Bolu Belediyespor profesyonel oyuncuları, öğrencilerle kısa bir maç yaptı. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte öğrenciler ve konuklar sporun çemberinde bir araya geldi. Öğrenciler profesyonel voleybolculardan imza almak ve onlarla birebir tanışmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşam hikayeleri ile rol model olan Bolu Belediyespor oyuncuları ise Doğa öğrencilerini sevgiyle kucakladı.

Doğa Koleji yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri başta Bolu Belediyespor yönetim kurulu olmak üzere tüm kulüp oyuncuları ve çalışanlarına teşekkür etti.