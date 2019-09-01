Doğa Koleji eğitime erken başladı

Haber: BMA

Yaz döneminde belirli periyotlarla öğrencilerini okula davet eden Bolu Doğa Koleji; soru çözümü, ödev kontrolü ve eğlenceli aktivitelerle çocukların nitelikli bir tatil geçirmelerini sağladı. Yaz döneminde kapılarını kapatmayan Bolu Doğa Koleji, 19 Ağustos’ta ortaokul ve lise öğrencilerine konu tekrarı İngilizce etütleri uygulaması yaptı.

DOĞA KOLEJİ, EĞİTİME ERKEN BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okulların 9 Eylül’de açılacağını belirtmişti. Akademik başarısını her yıl düzenlenen erken dönem kurslarına bağlayan Doğa Koleji okul idaresi ise, yaz tatilinin ardından öğrencilerin okula uyumunu sağlamak amacıyla anaokulundan liseye kadar tüm öğrencileriyle 2 Eylül’de buluşarak yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak.