Haber: Esra Öztürk

Bolu Doğa Koleji, İzzet Baysal Şükran Günleri nedeni ile ortaokullarının binasın ‘Hayra Adanmış Bir Hayat’ ismi ile bir program düzenledi. Düzenlenen etkinliğe, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu katıldı. Etkinlikte katılımcılara İzzet Baysal’ın hayatı, Ahmet Baysal’ın İzzet Baysal hakkındaki sözleri, İzzet Baysal hakkında şiirler ve İzzet Baysal hakkında bir canlandırma gösterisi sundular. İzzet Baysal ile ilgili gösterilerin ardnıdan Doğa Koleji Ortaokulu öğrencilerinin dans gösterisi yapıldı.