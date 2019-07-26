Doğa Koleji' nden LGS'de muhteşem başarı

Haber: BMA

Bolu Doğa Ortaokulu 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılında LGS için 8. sınıf sınav gruplarıyla yoğun bir kamp dönemi yaşadı. Her hafta yapılan Türkiye geneli deneme sınavları, bireysel ve grup etütleriyle sistemli şekilde sınava hazırlanan Bolu Doğa Koleji öğrencileri Psikolojik ve Rehberlik Danışmanlık Birimi'nden de sınav motivasyonu, soru çözüm teknikleri ile zamanı etkin ve verimli kullanma konusunda destek aldı. Eğitimde Danışmanlık Modülü'nü kullanan Bolu Doğa Koleji, geçtiğimiz günlerde açıklanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçlarına göre yine Bolu'nun en çok kazandıran okulu oldu. Doğa Koleji, başarılarından dolayı kazanan öğrencilerini ve emeği geçen eğitim kadrosunu tebrik etti.