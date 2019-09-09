Doğa Koleji’nden coşkulu kutlama

Haber: BMA

Bolu Doğa Koleji, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününü coşkulu bir program düzenleyerek karşıladı. Bolu Doğa Koleji yerleşkesinde düzenlenen eğitim yılı açılış programına Doğa Koleji yöneticileri ve öğretmenleri ile öğrenciler ve aileleri katıldılar. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda kürsüye ilk olarak Bolu Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Avukat Egemen Tonyalı geldi. Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Tonyalı yaptığı konuşmada, “İnsanın en değerli varlık, sevginin en hünerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet, eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğuna inanan ve her şeyin insanı sevmekle başladığını kabullenen Bolu Doğa Kolejine hoş geldiniz. Yeni bir eğitim yılının ilk gününde Türkiye’nin aydınlık geleceği olan çocuklarımızı yetiştirecek değerli öğretmenlerimizle ve ülkemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmanın heyecanı ve gururu içindeyiz. Doğa Kolejini diğer eğitim kurumlarından ayıran en temel özelliği, eğitimde klasik kalıpları yıkarak modern ve vizyoner modelleri hayata geçirmesidir. Bu farkındalıkla hareket ederek ülkesine ve değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, sorgulayan ve donanımlı, araştırmacı ve dünya ile entegre nesiller yetiştiriyoruz” dedi.

TONYALI: “BAŞARILI OLMANIN YOLU DÜZENLİ VE DİSİPLİNLİ ÇALIŞMAKTAN GEÇER”

Tonyalı konuşmasının devamında ise öğrencilere hitaben, “Sevgili öğrenciler, insan var olduğundan beri yeni şeyler öğrenmek ve bilgiye sahip olmak ister. Okul; eğitim ve öğretim yuvası olarak sizlere çeşitli bilgiler verir, beceriler kazandırır, yenilikleri gideceğiniz yolu kavratır. Ayrıca okul, toplu yaşamayı, birbirimizi sevmeyi, kurallara uymayı öğretir. Okulun bütün imkanlarını kullanarak öğretmenlerinizden en iyi biçimde yararlanın. Okulunuza devam etmeyi, planlı ve düzenli çalışmayı alışkanlık haline getirin. Çünkü başarılı olmanın yolu düzenli ve disiplinli çalışmaktan geçer” ifadelerini kullandı.

“BİZLERE EMANET ETTİĞİNİZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDERİZ”

“Sayın veliler, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştireceğimizden kuşkunuz olmasın” diyen Kurucu Temsilcisi Tonyalı, “Çocuğunuz okulda bulunduğu süre içerisinde gerekli olan bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları; toplum içerisinde yaşayabilmesi için gerekli kuralları, bir üst öğrenim kurumuna hazırlık için gerekli donanıma sahip olmayı öğrenecektir. Sonuçta kendi kendine yeterli, ailesi ve topluma yararlı, yüksek karakterli bir insan olacaktır. Çocuklarınızı, güvenip bizlere emanet ettiğiniz için sizlere tekrar teşekkür ederiz” dedi.

“HEPİMİZE SAĞLIK, MUTLULUK VE BAŞARI GETİRMESİNİ DİLERİM”

Konuşmasında, “Öğretmenler kılavuzdur” diyen Tonyalı sözlerini, “İşini ve yolunu bilen kılavuzla yolculuk yapmak hepimizi mutlaka mutlu sona ulaştırır. Geçen yılda olduğu gibi bu yılda da öğretmenlerimizin aynı şevk, heyecan, azimle görevlerini yapacağına ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçireceğine inancımın tam olduğunu belirtmek isterim. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim” diyerek sona erdirdi.

ATALAY: “HEDEFLERİMİZİ İLERİYE, HEP İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Programda Kurucu Temsilcisi Tonyalı’nın ardından Doğa Ortaokulu ve Doğa Anadolu Lisesi Müdürü Merve Atalay bir konuşma yaptı. Konuşmasına, “Eğitimin öncüsü Bolu Doğa Kolejimizin huzurunda olmanın verdiği mutluluk içinde hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Yuvanıza hoş geldiniz” sözleriyle başlayan Atalay, “Sevgili öğrencilerimiz, sizler de diğer Doğalı arkadaşlarınız gibi başarıya, takdire, alkışa yetinmeyip dünyaya açılacaksınız. Hayata özgüvenle bakarak üretken, yenilikçi olacaksınız. Öğretmenlerimiz yolunuzda ışık tutacak, hep birlikte başarı meşalesini en yukarı çıkaracağız. Hedeflerimizi ileriye, hep ileriye taşıyacağız” dedi.

“YÜREĞİMİZDEKİ SEVGİYİ PAYLAŞACAĞIMIZDAN EMİN OLABİLİRSİNİZ.”

Konuşmasının devamında velilere seslenen Merve Atalay ayrıca, “Bize emanet ettiğiniz, canımızdan çok sevdiğimiz sevgili yavrularımızı bu çatı altında hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitmeyi amaç edindik. Yüreğimizdeki sevgiyi, belleğimizdeki bilgiyi, kişiliğimizdeki çizgiyi onlarla paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu anlayış ve kararlılıkla gönlünü, yıllarını eğitime adamış öğretmenlerimize kutsal görevlerinde başarılar diliyorum. Yüce Atamızın bize öğretileri ile yola çıktık. Çığ gibi büyüdük, yeşerdik. Doğa Koleji öğrencilerimiz, her dönem olduğu gibi gerek spor dallarındaki başarılarıyla gerekse sınavdaki başarılarıyla bizleri gururlandırarak ilerlemeye devam edeceklerdir. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılının sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini dilerim. Her şey gönlünüzce olsun” diye konuştu.

BALONLAR GÖKYÜZÜNÜ RENKLENDİRDİ

Konuşmaların ardından ilkokul öğrencileri okudukları şiirler ile programa renk katarken, daha sonra öğrenciler tarafından oluşturulan koro seslendirdiği şarkılar ile veliler ve öğretmenlerinden tam not aldı. Öğrenci korosunun performansının ardından Bolu Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri hep birlikte gökyüzüne uçan balonlar bıraktı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda öğrenciler, veliler ve öğretmenler eğitim yılının ilk gününü doyasıya kutlarken, programın sonunda bando ekibi sahne aldı. Seslendirdikleri müziklerle herkesin coşkusunu katlayan bando ekibinin çaldığı müziklere öğretmenler ve öğrenciler hep birlikte eşlik etti. Büyük bir coşkunun yaşandığı programda veliler ve öğretmenler bu anları çektikleri fotoğraf ve videolar ile ölümsüzleştirdiler.