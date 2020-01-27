Doğa Koleji’nden dikkat çeken makale

Haber: BMA

Bolu Doğa Koleji Çevre Komisyonu tarafından Avustralya yangınları üzerine makale yayınladı. Makale ile ilgili yapılan açıklamada, “Avustralya çok uzak ama nefes kaynağımız olan ormanların tükenmesiyle yaşanan acı ve sorumluluklarımız ortak. Eylül ayından itibaren çok sayıda can kaybına neden olan yangınla ilgili uzmanlar iklim değişikliğini gündeme getiriyor“ denildi.

Küresel ısınmayla iklim dengelerinin altüst olmasını ve iklim tehditlerini gündeme alan, ayrıca geçtiğimiz hafta TÜBİTAK Kutup Enstitüsü ve 3. Antarktika Bilim Seferi Görevlisi İTÜ Ar. Gör. Sinan Yirmibeşoğlu’ nu ağırlayan Bolu Doğa Koleji Çevre Komisyonu harekete geçti. Doğa Koleji öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan komisyon “Avustralya Yangınları” ile ilgili makale hazırladı. Doğa Koleji Çevre Komisyonu üyeleri Gülçin Alpteker, Özlem Kaya, Esra Türk, Hilal Fidan, Mukaddes Akalın, Nermin Yıkmış ve Turgut Akalın’ın hazırladığı “Avustralya Yangınları-Küresel İklim Değişikliğine Yansıması” başlıklı makalenin satır başları şu şekilde oluştu:

“Güney yarım kürede yer alan Okyanusya kıtasının büyük bir bölümünü oluşturan Avustralya dünyanın en düz ve en kurak ülkelerinden biridir. Kuzeyinde sıcak /nemli, güneyinde soğuk/ nemli, iç kesimlerde kurak/yarı kurak, doğuda ve güney doğuda ılıman / nemli iklimler söz konusudur.

Son yıllarda sıcaklıklarda yaşanan artış ve bunun sonucunda oluşan kuraklık bu doğal süreci olumsuz etkiler. Çıkış sebebi kuraklık veya insan faktörü olan bu yangınlar rüzgarların etkisiyle yayılır ve alevler kendi fırtınasını yaratır.

Avustralya’da koalaların ve birçok canlının besin kaynağı olan okaliptüs ağaçlarının içerdiği yağ yangınların söndürülmesini zorlaştıran bir diğer etken olarak sayılabilir.

Avustralya yangınından birçok canlı grubu etkilendi. Bilim insanları, Avustralya'da biyolojik çeşitliliğin kaybedilmesinden korkuyor, çünkü birçok tür kıtaya endemik. Yani bazı canlılar dünya üzerinde sadece bu bölgede yaşıyor.

Yangınlar, doğal afet şeklinde algılansa da nedenleri çoğunlukla toplumun bilinçli ve ya bilinçsiz yaptıkları adımlar sonucu meydana gelen afetlerdir. Bu nedenle yangınlar, insan kaynaklı şeklinde algılanmaktadır.

Hava şartları ile iklim arasındaki farkı kısaca şöyle ifade edebiliriz: Hava şartları, belirli bir zaman ve kısa bir dönemde gözlenen hava olaylarıdır; fakat iklim, hava şartlarının uzun bir dönem boyunca ortalamaları veya eğilimleridir.

Avustralya’daki orman yangınları sadece bu kıtada değil dünya genelinde iklim değişikliklerine neden olabilir. Yangınlar sonrasında atmosferde biriken partiküller Ekvator çevresinde birikmektedir.

Bugüne kadar iklim değişikliği ile ilgili birçok şey duydunuz ya da öğrendiniz. Belki günümüzde yaşanan iklim değişikliği olayların insan etkisi ile değil doğal olarak meydana geldiği iddiaları kulaklarımıza geldi. Burada bu iddiaların doğruluğu ve yanlışlığı irdelenmemiştir. Ama söylenmesi gereken insanlığın yavaş yavaş doğayı tükettiği bir bakıma bindiğimiz dalı kesiyoruz Nasrettin hoca gibi.”