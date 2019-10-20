Doğa Koleji’nden eğitimde fark yaratan hizmet

Haber: BMA

Kodlama ve Robotik dersini eğitim sistemine ilk dahil eden Bolu Doğa Koleji başarısını düzenlenen First Lego League ‘teki kazandırdığı ödüllerle ölçüyor. Bolu Doğa Koleji kampüsü 2015 yılından bu yana teknolojiyi Matematik, İngilizce ve Fizik disiplinlerini de kullanarak çocuklara kazandırmak için ders müfredatına Kodlama ve Robotik dersini de ekledi. Dash robotlarla başlayan eğitim ileri düzey algoritmik becerilerle devam ediyor.

Alanda eğitimin öncüsü olan Doğa Koleji, yarışmalarda aldığı derecelerden sonra Kodlama ve Robotik kursunu bu yıl bilişim laboratuvarlarında kendi öğrencisi olmayan çocuklara da kazandırmak için kurs düzenledi. 5 yaştan başlayarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine açılan hafta sonu kursu çocuklar ve veliler tarafından büyük ilgi görüyor.