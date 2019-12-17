Doğa öğrencilerinden Özcan’a ziyaret

Haber: N. Halid Altundal

Bilim Kahramanları Derneği tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen “First Lego League” turnuvasında Bolu’yu temsil edecek Özel Doğa Koleji “Robotik Kodlama Grubu” öğrencileri “Şehri Şekillendir” temasıyla gerçekleşecek ve şehirlerdeki kamusal alanlarda görülen sorunların ele alınacağı turnuva öncesi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ziyarette Özel Doğa Koleji öğrenci ve öğretmenlerini makamında ağırlayarak, katılacakları turnuva ile ilgili bilgiler aldı. Öğrencilerin edindikleri bilgiler ışığında robot ve projeleri yaparak 9 Şubat tarihinde Ankara’da Bolu’yu temsil edeceklerini belirtmesi üzerine Başkan Özcan, Özel Doğa Koleji heyetine başarılar dileyerek, soruları yanıtladı.

Öğrencilerin “altyapı”, “üstyapı”, “yeşil alanlar”, “temiz su”, “ulaşım”, “deprem” ve “engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar” konu başlıklı sorularını cevaplayan Özcan, ayrıca öğretmenlerle de Bolu Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde gerçekleştirecek “Bolu Bilim Şenliği” ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.