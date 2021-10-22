Doğa severler bir hayli kızdı

Haber: Uğur Balaban

Foto: Metin Ferah

Kökez Tabiat Koruma Alanı Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Bolu, merkez, Atacak mevkii sınırları içerisinde yer almaktadır. Saha, 324 hektardır. Bolu–Seben devlet karayolunun 18. km’sinden ayrılan orman yolu ile sahaya ulaşılabilinir. Çok yaşlı ve boylu Uludağ köknarı, kayından meydana gelen nadir ve bakir bir orman ekosistemi özelliğine sahip bulunmaktadır. Uludağ köknarı, kayın ve gürgen başlıca ağaç türlerini oluşturur. Ayrıca, yabani kiraz, çilek ve fındık gibi türlerde bulunmaktadır. Geyik, karaca, domuz, ayı, kurt, tilki, tavşan sahada bulunan hayvan türleridir. Böyle güzel bir doğa alanını çöpleri ile dolduran vatandaşlara doğaseverler bir hayli kızdı. İlimizde bulunan çoğu doğa harikası etrafında bu tür manzaralar görmek istemesek de ne yazık ki zaman zaman görüyoruz.

“DOĞASEVER DEMEK MÜMKÜN MÜ?”

Duayen Gazeteci Metin Ferah eline aldığı fotoğraf makinesi ileKökez Tabiat Koruma Alanı’nda mükemmel doğa fotoğrafları çekti. Muhteşem sonbahar fotoğraflarını çeken Ferah, gördüğü çöp manzarasını da çekmeden edemedi. Bolu’nun çeşitli yerlerinde doğa yürüyüşü yapan Ferah birçok yerde bu çöp manzaralarını gördüğünü ve bunları hep topladığını belirterek, “bu çirkinliği reva görenlere doğasever demek mümkün mü?” dedi.