Haber: Esra Öztürk

Yürüyüş sorumluları Cihan Ayvaz, Muzaffer Yıldırım ve Hamiyet Kocakaya,1346 rakımda Seben-Kıbrısçık yol ayrımından 5079 km mesafedeki Kuzgölcük Yaylası'na giden orman yolunda, doğa ve yürüyüş severler, güzel bir havada unutulmaz bir gün geçirdiler. Kuzgölcük Yaylası'ndaki sallanan köprüden geçip Kızık Yaylası'nda son bulan 8km.lik yürüyüş, 1383 rakımda noktalandı. Baharı aratmayan güzel bir havada, verilen yemek ve semaverde çay molası, Aladağ dorukta karlı alanda fotoğraf çekimleri ile son buldu. Yürüyüş boyunca yola, dereye, ormanın iç kısımlarına devrilmiş ağaçlar, yürüyüş severlere, engelli bir parkur yaşatmış oldu.