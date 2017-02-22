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22 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Doğa Turizmi için bir araya geldiler

    Bolulu turizmciler Bolu doğa turizmi kümeleme çalışmaları için Bolu Turizm İl Müdürlüğü salonunda bir araya gelerek çözüm aradılar.

    22 Şubat 2017 Çarşamba 10:00
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    Doğa Turizmi için bir araya geldiler

    HABER: AYSUN BEYKOZ

    Bolu İl Turizm Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Marka yöneticilerin organize ettiği çalıştayda, Bolu'daki seyahat acentaları, otel işletmeleri, turizm konulu faaliyet gösteren dernek ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Bolu Doğa turizmi masaya yatırıldı.

    İki metropol şehir arasında otoban üzerinde bulunan Bolu ilinin büyük bir Doğa turizmi potansiyelinin olduğu ve gerekli tanıtımın yapılamadığı ifade edildi.

    Doğa turizmi sorunlarının ve çözümlerinin tartışıldığı toplantıda seyahat acentaları temsilcileri sitemlerini de dile getirerek "Şurada 15 turizmci acentayız, daha doğru dürüst birbirimizi tanımıyoruz. Bu tür toplantılar yapılıyor ki hiç olmazsa birbirimiz tanıma imkanları buluyoruz" şeklinde konuştular.

    Bu tür çalıştayların sık sık yapılması gereğinin vurgulandığı toplantıda, Bolu doğa turizm çalışmaları ile ilgili çok işlerin olduğu ve sık sık bir araya gelinmesi gerektiği bildirildi.

    Toplantıda Bolu ilinin Doğa potansiyelinin önemine vurgu yapılarak bu değerlerin tanıtılması gerektiği, sadece Abant, Yedigöller ve Gölcük potansiyelleri arasında sıkışılmaması gerektiği ifade edildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolulu, Turizmciler, Bolu, Doğa, Turizmi

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