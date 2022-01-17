Doğa yürüyüşçülerine kar engeli

Haber: C. Kutay Aykan

Fotoğraf: Metin Ferah

18 doğasever, araçlarının Aladağ'a kar nedeniyle çıkamaması üzerine, yürüyüş rotasını, Narven yolundan Çaygökpınar istikametine çevirmek zorunda kaldılar. Birol Alim'in öncülüğünü, Hesna Alim'in de artcılığını yaptığı 14 kilometrelik yürüyüşe katılan 18 doğa sever, zorunlu parkur değişmesine rağmen keyifli bir kar yürüyüşü yapmanın keyfini yaşadılar. Narven Termal Kasaba'da yapılan çay ikramı, yürüyüşe katılanlara dinlenme fırsatı yarattı.

HAYVANLARI UNUTMADILAR

Öte yandan hem doğasever hem de hayvan sever olan 18 kişilik grup zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren hayvanları da unutmadı. Karacasu'daki fırınlardan aldıkları yaklaşık 20 ekmeği, yol boyunca yaban hayvanları için ağaçlık alanlara bıraktılar.

Yürüyüş hakkında konuşan Duayen Gazeteci Metin Ferah, “Demirciler Köyü'nde gurubumuza katılan üç sevimli köpek ise, verilen yemek molasında aramızda dolaşarak, getirdiğimiz yiyeceklerin büyük bir bölümünü, midelerine indirmeyi başardılar Karda yürümek bir yana,sırt üstü yatarak, karın keyfini çıkarttık. Aladağ kar yürüyüşü olmasa da, saat 13.50'de Çaygökpınarda son bulan 14 km.lik kar yürüyüşü, katılımcıların hepsini mutlu etmeye yetti” dedi.