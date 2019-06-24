Doğa yürüyüşleri devam ediyor

Haber: Esra Öztürk

Türkiye’nin uluslararası işaret sistemiyle belirlenen en uzun yürüyüş parkurlarına sahip olan Bolu, doğa sporlarının merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bol oksijenli yemyeşil dağları, Abant, Gölcük, Yedigöller gibi ünlü tabiat parkları ve nice sayısız doğal güzelliği ile her hafta Ankara-İstanbul ve çevre illerden gelen çok sayıda doğa dostunu ağırlayan kentte, hafta sonu Bolu Belediyesi ve Bolu Doğa Deneği işbirliğinde Yedigöller Mevkii’nde bir doğa yürüyüşü düzenlendi. Uzunluğu 18 kilometre olan doğa yürüyüşüne Bolu, Ankara, İzmit ve diğer çevre illerden gelen 35 doğasever katıldı.

DİK YAMAÇLARDAN, DERE VE GÖLLERDEN GEÇTİLER

Startı bin 707 rakımlı tepede verilen ve 820 rakım kadar inilen yürüyüşte 35 doğasever dik yamaçlardan, derelerden ve göllerden geçerek 18 kilometre boyunca yürüdü. Zorlu ve bir o kadar da keyifli geçen yürüyüşte Yedigöller Mevkii’nin görülmemiş güzelliklerini keşfeden doğaseverler, bu anları da fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

YENİ ROTA KEŞFEDİLMEYEN ŞELALELER

Bolu Doğader, ilerleyen haftalarda Bolu’nun farklı yerlerinde bulunan ve bugüne kadar keşfedilmeyen şelalelerine yönelik yürüyüşler yapacak. Etkinliklere katılmak isteyen herkes, www.bolu.bel.tr adresine girerek ‘Etkinlik’ bölümünden başvuruda bulunabilirler.