Doğa yürüyüşünde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Fotoğraf: Metin Ferah

Abant Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 17 kilometrelik Çepni Yaylası- Su Uçtu Şelalesi yürüyüşüne katılan 26 doğaseverin katıldığı yürüyüş parkurunun Saçcılar Köyü yakınlarında yol kenarına ve ormanlık alana atılmış kiremitler ve inşaat malzemeleri, ormanın içinde kötü görüntülere sahne oldu.

Doğasever ve fotoğrafçı Metin Ferah tarafından kaydedilen görüntülerden sonra Ferah sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Saçcılar Köyü yakınlarında yol kenarına ve ormanlık alana atılmış kiremitler ve inşaat malzemeleri, ormanlarımızın ve çevremizin ne kadar hor kullanıldığının açık bir kanıtı durumunda” ifadelerini kullandı.