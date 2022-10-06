Doğal afetlere karşı çözüm KOSGEB’den geldi

Haber: Süleyman Kurt

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde yer alan işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla Acil Destek Kredisi Programları uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 2022 yılı içerisinde Bölgemizde meydana gelen sel ve heyelan olaylarından etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlardan (Valilik/ Kaymakamlık) belgeleyen KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde yer alan işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlamak amacıyla Acil Destek Kredisi Programı başlatılmıştır.

Bahse konu Acil Destek Kredisi Programı;

-Kredi üst limiti işletme başına; 2021 yılı net satış hasılatı, 200.000 TL’nin altında olan işletmeleriçin kredi üst limiti 100.000 TL, 200.000 TL ve üzerinde olan işletmeler için kredi üst limiti 200.000 TL,

-Sıfır (0) faizli,

-İlk 12 (oniki) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ayvadeli, olarak uygulanacaktır.

Program kapsamında protokole taraf bankalar;

-T. Garanti Bankası A.Ş.

-T. Halk Bankası A.Ş.

-Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

-T.C. Ziraat Bankası A.Ş. dir.

Teminat sorunu yaşayabilecek işletmelere yönelik olarak Kredi Garanti Fonu AŞ. de protokoletaraf olmuştur.

İşletmenin vergi ve/veya SGK borcu bulunması durumunda, Program kapsamında Bankalarca işletmeye kullandırılan krediden azami KOSGEB’ce ödenen faiz tutarı kadar mahsuplaşma yapılarak ilgili kamu kurumlarına aktarılmakta, kalan tutar işletmeye kullandırılmaktadır. Protokol gereği bankalar kullandıracakları krediler için işletmelerden dosya masrafı almayacaktır.