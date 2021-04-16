Doğal alabalık için çalışmalar sürüyor



Haber: C. Kutay Aykan

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, alabalıklarındoğal kaynak sularına bırakılma çalışmaları devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü "Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi " kapsamında Bolu Şube Müdürlüğüne bağlı Abant Alabalık Üretim Tesisinde üretilen 620.000 adet doğal alabalık yavrusuilimizdeki göl, gölet ve dereler başta olmak üzere 12 farklı su kaynağına bırakıldı.

DKMP ‘den yapılan açıklamada ”Akarsuların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan türlerinden biri olan bu güzel canlının, yapay ortamda çoğaltılarak doğal yaşama bırakılması projesi kapsamında gerçekleştirilen bu salım işlemleri, vatandaşlarımızın da desteği ve kaçak avlanmaya karşı duyarlı olmalarıyla kısa sürede amacına ulaşacaktır" ifadelerine yer verildi.