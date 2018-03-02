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02 Mart 2018 Cuma
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    • Doğal Güzelliğin adresi Karagö

    l Bolu’nun Kıbrıscık İlçesinin güneyinde yer alan Kara Göl Mesire alanı doğal güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

    02 Mart 2018 Cuma 10:55
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    Doğal Güzelliğin adresi Karagö

    Haber: Semih Baykal

    İlimiz Kıbrıscık ilçesine 20 kilometre, Bolu’ya 86 kilometre uzaklıkta olan Karagöl Beypazarı- Kıbrıscık yolu üzerinde yer alıyor. Karagöl, Kıbrıscık İlçesinin güneyinde bir hektar genişliğinde olup, oldukça derindir. Meydana gelen bir heyelan neticesinde oluşmuştur. Çevresi ormanlarla ve orman içi piknik alanları ile kaplıdır. Güzel, havadar ve sakin bir dinlenme yeridir. Karagöl’de 10 ailenin kalabileceği büyük bir ev ve bungalov evler mevcut olup, tatil için iyi, güzel ve sakin bir dinlenme merkezi durumundadır. Gölde alabalık bulunmaktadır. Doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Karagöl’de, her yıl Mayıs ayının sonunda Kıbrıscıklıların toplanarak kaynaşmasına neden olan geleneksel Karagöl Günü de burada düzenlenmektedir. Gölün çevresi çam ormanları ile kaplıdır.

    İŞTE GÖLÜN EFSANESİ

    Yukarı divan köylerinde Karagöl'ün oluşumuyla ilgili anlatılan efsaneye göre; eskiden Karagöl'ün bulunduğu yerde bir köy vardır. Bir gün bu köye, Hızır Aleyhisselam gelmiş ve köyde her eve uğrayıp yiyecek bir şeyler istemiş. Fakat onu ne eve almışlar nede yiyecek bir şey vermişler.

    Son olarak köyün kenarında bulunan bir eve uğramış. Bu evde bir dul kadın çocuğu ile yaşıyormuş. Kadın ve çocuk kapıyı açıp, ne istediğini sormuşlar. Hızır yiyecek ve içecek istemiş. Kadın ve çocuk eve davet etmişler ve karnını doyurmuşlar. Hızır evden ayrılırken "kızım çocuğunu al ve hemen köyden uzaklaş sakın arkana da bakma" demiş ve ortadan yok olmuş. Bunun üzerine kadın çocuğu kucağına alarak köyden ayrılmış. Karagöl'ün Deveci Köyü tarafındaki sırta çıkınca merak etmiş ve geriye dönüp bakmış ve köyün göle dönüştüğünü görmüş. Ancak geriye baktığından dolayı da kadın kucağında çocukla birlikte oracıkta taş olmuş. Çevrede yaşlılar bu tepede kadının kucağında çocuğuyla taşlaşmış şekilde gördüklerini ifade etmektedirler.

    Anahtar Kelimeler: L, Bolu’nun, Kıbrıscık, İlçesinin, Güneyinde

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