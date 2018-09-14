HABER: AYSUN BEYKOZ

31 ilin sınırları içerisinde yer alan 27 il merkezi, 175 ilçe ve beldede 4,5 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Türkiye’nin en büyük özel doğalgaz dağıtımcısı Aksa Doğalgaz, yayımladığı 2017 Faaliyet Raporu’nun bir bölümünü “Doğal Güzellikler Atlası” olarak kurguladı. Kurgulanan bölümde ilimizden Seben Kaya Evleri ve Göynük Çubuk Gölü mekanları yayınlandı. Geçen sene faaliyet raporunda, lisans bölgesindeki illerin doğal lezzetlerinin tanıtıldığı ve Felis PR Bölümü Kurumsal Raporlar Başarı Ödülü’ne layık görülen “Doğal Lezzetler Atlası”na yer vermişti. Aksa Doğalgaz’ın 2017 yılsonu finansal sonuçları, yatırımları ve iş hedeflerini içeren klasik faaliyet raporuna ek olarak geniş bir atlas şeklinde hazırlanan ikinci bölümünde; şirketin faaliyet gösterdiği illerdeki çok tanınmayan göller, şelaleler, yaylalar, tarihi yapıları içeren 74 özel rota, “Nasıl gidilir?” yönlendirmeleriyle birlikte sektör paydaşları ve seyahat severlerin beğenisine sunuldu.

Aksa Enerjinin raporunda Türkiye’nin hayranlık uyandıran doğal güzellikleri başlıklı bölümde yer bulan Seben Kaya Evleri ve Göynük Çubuk Gölü tabiat alanları yeni yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor.