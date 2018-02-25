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25 Şubat 2018 Pazar
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    • “Doğal mekanı tabi ki Mengen’dir”

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından Mengen’de bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün Bolu’ya alınmak istenmesine bir tepki de Mengen Eski Belediye Başkanı Osman Eraslan’dan geldi.

    25 Şubat 2018 Pazar 10:37
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    “Doğal mekanı tabi ki Mengen’dir”
     Haber: Ceylan Beykoz

    Mengen Eski Belediye Başkanı Osman Eraslan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından Mengen’de bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün Bolu’ya alınmak istenmesine şu sözlerle tepki gösterdi; “A.İ.B.Ü Gastronomi ve mutfak markasıdır. Ülkemizde olduğu gibi yurtdışında da bu konuda ün salmıştır. Gastronomi ve mutfak sanatları Bölümü açılırken Mengen gerek alt yapısı olarak gerek tanıtım olarak zaten buna hazırdı Ayrıca Mengen’de bulunan Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu aşçılık lisesi ve iki yıllık aşçılık yüksek okulu sayesinde aşçılık eğitiminin merkezi konumundaydı . Bu nedenle Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün doğal mekanı tabi ki Mengen’dir. Geleceğin Aşçıları, mutfak ustaları ve yöneticileri Mengen’in kalbinden çıkacaktır. Çıkmalıdır bu Mengen’imizin ve bu bölümde öğrenim gören öğrencilerimizin en tabi hakkıdır. Bütün Mengen halkı hiçbir sosyal ve siyasal ayrım gözetmeksizin bu bölümün açılması için olağan üstü emek sarf etmiştir. Sayın milletvekillerimiz Bolu valisi, Mengen Kaymakamı, Mengen Belediyesi, İzzet Baysal Vakfı A.İ.B.Ü. yetkilileri ile siyasi parti temsilcileri işadamları ve Aziz Mengen halkı ile olağan üstü çalışmalar içinde olduk. Mengen Bolu ve Ankara’da ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmaları gerçekleştirdik. Nihayet 2012 yılında Mengen’imiz Dört yıllık Gastronomi ve mutfak sanatları Bölümüne kavuştu. 40 öğrencisiyle eğitim ve öğretime başlayan okulumuz şuan 240 seçkin öğrenciyle eğitim vermektedir. Hızla büyüyen öğrenci kapasitesi karşısında yapılan özel yurtlar öğrenci evleri ve misafir perver Mengen halkı sayesinde kolaylıkla karşılana bildi. Bu sayede 3. Dönem MEZUNLARI veren okulumuz hem Mengen’e değer katmakta hem de Mengen markası bu bölüme değer ve prestij kazandırmaktadır. Kısacası GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLAR BÖLÜMÜ Mengen’de yer alarak kendi tanıtım ve Eğitim gücüne değer katmaktadır. Bunun en iyi göstergesi bölüm mezunlarının sorun yaşamamalarıdır (iş hayatında)  Okulun açılması üzerinden 7 yıl geçmiş ve bu süre içerisinde bölümün başarısı katlanarak artmıştır. Bu başarının en büyük destekçisi Mengen’dir .  Mengen HALKI’dır. Ancak bu başarıları görmeyip farklı amaçlarla dile getirilen söylentiler hem şahsıma hem Mengen halkını hem de öğrencilerimizi üzmektedir. Ben sayın velimizin, Sayın Rektörümüzün ve İzzet Baysal vakfı yöneticilerinin sağ duyusuna güveniyorum. Birkaç kişinin isteğine göre okulda AÇILMAZ. Bölümde TAŞINMAZ. Biz Mengenliler olarak yapılması planlanan 28 dönümlük yeni ÜNİVERSİTE  KAMPÜS’ÜNE Sevinirken GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI  Bölümünün ilçemizden alınmak istenmesine son derece üzgünüz. Sayın valimiz, Sayın Rektörümüz ve A.İ.B.Ü yöneticileri ve İzzet Baysal Vakfının bizleri üzmeyeceğine inanıyorum ve güveniyorum.”

     

     

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, Rektörü

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