2001 yılında Akdaş Ailesi tarafından kurulan ve öncü bir vizyonla şekillendirilen Akdaş Sucuk ve Et Ürünleri, 100 m2'lik ilk imalathanesi ile geleneksel sucuk üretimiyle ticaret hayatına başladı. Artan talep üzerine 2001 yılını takip eden yıllarda yeni yatırımlar gerçekleştiren firma üretim kapasitesini arttırarak tüm et ürünleri üzerinde üretim faaliyetlerine devam etti.

Kapasite günlük 380 Kg

Sağlıklı, güvenilir, en ileri kalite ve hijyen standartlarında üretilen ürünleriyle yıllardır zirvede bulunan Akdaş et, 2009 yılında Büyük Berk Köyü’nde büyük bir yatırımla modern, yasal ve uluslararası standartlara uygun 660m2'lik yeni tesisinde geleneksel sucuk üretimine halen devam etmektedir. Günlük kapasitesi 380 kg sucuk olan tesiste yeni ürün ve çeşitler için yatırımlar, marka ve kalite standartları çalışmaları halen devam etmektedir.

Akdaş ailesinin çizdiği vizyonla, sektörün her alanında lider olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Akdaş Et, hem üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırmayı hem de üretim teknolojilerini sürekli olarak güncel tutmayı hedefliyor. Sektöre kaliteli hammadde sağlamanın yanı sıra, güçlü bir marka ismi altında, şarküteri mamullerini de sunan firma Bolu’nun A’dan Z’ye et üretiminde öncüsü olmayı sürdürüyor.